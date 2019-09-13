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Davutoğlu ile ilgili bomba kulis! ‘İstifa sonrası artık Erdoğan’ı hedef almayacağız’

Parti kurma çalışmalarına hız veren Ahmet Davutoğlu’nun, birlikte hareket ettiği ekibi toplayarak Erdoğan konusunda uyardığı öğrenildi. Erdoğan’ı hedef alan açıklamaların tabanda ciddi rahatsızlığa neden olduğu uyarısında bulunan Davutoğlu’nun, özellikle ekonomi ve liyakat konularında hükümeti eleştirmeden yol alma hedefi koyduğu ifade edildi.

13 Eylül 2019 Cuma 14:09
Davutoğlu ile ilgili bomba kulis! ‘İstifa sonrası artık Erdoğan’ı hedef almayacağız’

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Ahmet Davutoğlunun ekibi ile yaptığı toplantıda, Ak Parti’den istifa ettikten sonra partilerini kurmak için kapsayıcı ve kucaklayıcı bir stratejiyle hareket edeceklerini ifade ederek, kendisi ve yakın ekibi hakkında açılan ihraç soruşturmasının kendileri açısından bir mağduriyet zemini oluşturduğunu ve bu zemin üzerinden yeni ve alternatif bir siyaset dili oluşturmaya çalışmaları gerektiğini söylediği öğrenildi.

Erdoğan’ı eleştirmek bize kazandırmıyor

Ahmet Davutoğlu’nun bazı illerde tabanın düşüncelerini öğrenmek üzere yaptığı araştırmalarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsına yönelik eleştirilerin hoş karşılanmadığı şeklinde sonuçlar gelmesi üzerine söylem stratejisini değiştirme kararı aldığı öne sürüldü. Araştırma sonuçlarını ekibiyle paylaşan Davutoğlu’nun, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmek bize kazandırmıyor. Biz şahıs eleştirisinden ziyade olgular üzerinden bir siyasi eleştiri tarzı oluşturmalıyız.” diyerek, ekibinin doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirmekten kaçınmaları yönünde uyardığı ifade edildi.

Üzerimize gelmeleri bizi büyütür

Ekibinin “Size yönelik çok ağır eleştiri ve ithamlar yapılıyor. Bunlara cevap vermemiz gerekmez mi?” sorusuna ise Ahmet Davutoğlu’nun, “Haksız itham ve eleştiriler bize zarar vermez aksine bizi büyütür. Haksız eleştiriler sahiplerine zarar verir. Biz siyasi ilkeler çerçevesinde milletimize kendi yapacaklarımızı anlatacağız. Önümüzde Ekrem İmamoğlu örneği var. İmamoğlu’nu CHP’nin kendisi değil bizzat Ak Parti büyüttü.” sözleriyle cevap verdiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:09
  1. CHP
  2. Erdoğan
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Davutoğlu istifa

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