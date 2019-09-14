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Davutoğlu ile görüşme talebi TÜSİAD’dan

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyelerinin davetini üzerine yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile buluşulduğu belirtildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:47
Davutoğlu ile görüşme talebi TÜSİAD’dan

 Sezai Erhan  yenakit.com.tr 

AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına hız veren eski BaşbakanAhmet Davutoğlu’nun geçen hafta Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) mensubuyla buluştuğu gündeme gelmişti.

Davutoğlu’na yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, randevu talebinin TÜSİAD üyelerinden geldiği, Ahmet Davutoğlu’nun da toplantıya aralarında İki dönem AK Parti İzmir Milletvekili ve Borsa İstanbul Başkanlığı görevlerinde bulunan Doç. Dr. İbrahim Turhan’ın da bulunduğu bir grupla katıldığı belirtildi.

Buluşma 3 saat sürdü

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Davutoğlu’nun inşaat sektörüne bağlı bir ekonominin sürdürülemez olduğunu ifade ettiğini ve bunun sonuçlarının da ortada olduğunu anlattığı,TÜSİAD üyelerinin ise sektörler dalında sorular yönelttikleri bildirildi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin ise buluşmaya katılmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:47
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)
  4. AK Parti
  5. Ahmet Davutoğlu
  6. Doç. Dr. İbrahim Turhan
  7. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski

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