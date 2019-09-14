Davutoğlu ile görüşme talebi TÜSİAD’dan

Sezai Erhan yenakit.com.tr

AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına hız veren eski BaşbakanAhmet Davutoğlu’nun geçen hafta Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) mensubuyla buluştuğu gündeme gelmişti.

Davutoğlu’na yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, randevu talebinin TÜSİAD üyelerinden geldiği, Ahmet Davutoğlu’nun da toplantıya aralarında İki dönem AK Parti İzmir Milletvekili ve Borsa İstanbul Başkanlığı görevlerinde bulunan Doç. Dr. İbrahim Turhan’ın da bulunduğu bir grupla katıldığı belirtildi.

Buluşma 3 saat sürdü

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Davutoğlu’nun inşaat sektörüne bağlı bir ekonominin sürdürülemez olduğunu ifade ettiğini ve bunun sonuçlarının da ortada olduğunu anlattığı,TÜSİAD üyelerinin ise sektörler dalında sorular yönelttikleri bildirildi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski’nin ise buluşmaya katılmadığı öğrenildi.