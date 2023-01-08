Davutoğlu ile Babacan arasında büyük kavga

Daha cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemeyen, ancak ülke yönetimine talip olan altılı masada işler iyice karıştı...

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun önceki gün dile getirdiği “Cumhurbaşkanı ile tüm kararları ortak alacağız” yönündeki açıklamaya dikkat çekti; Ali Babacan'ın ise bunun tam aksi bir çıkış yaptığını belirtti.

Sarıkaya, yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP ile İYİ Parti arasında geçen yerel seçimin deneyiminden kalan burukluk (...) tazeliğini koruyor…

Belki de bundan olsa gerek, İYİ Parti lideri Akşener’in dün partisinin Muğla Kongresi’nde Nesimi’nin ünlü dizesine atıf yaparak söyledikleri bu konudaki mesaj niteliğindeydi:

“Onunla, bununla anlaşarak değil, onunla bununla kapı arkalarında ahbaplık ederek değil, ondan bundan bir şey isteyerek değil, var ya bir türkü ‘minnet eylemem, minnet eylemem’ kendi irademizle, çalışkanlığımızla, gücümüzle milletimizi ikna ederek birinci parti çıkacağız…”

Sözlerinin bu seçim için mi, yoksa sonraki için mi geçerli olacak onu süreç gösterecek.

Akşener’in bu cümlesinin öncesinde CHP ile yerel seçimdeki işbirliğinin kendilerine 11 büyükşehirde belediye başkanlığını kazandırdığını anımsatması, sözlerinin oy oranı düşük partilere verilmiş mesaj algısı yarattı.

SADECE 25 YERDE UZLAŞIYORLAR…

Bütün bunlara karşın uzlaşı sağlanabilir mi?

Yapılan tüm simülasyonlar, iki partinin katı tutumunun devam etmesi halinde İzmir başta olmak üzere Muğla, Antalya, Mersin gibi kıyı kentlerde uzlaşı imkanı vermiyor.

Büyükşehirlerde iki ve üç bölge olması dolayısıyla toplam 87 seçim bölgesinden ancak 25’inde uzlaşı sağlanabileceğini ortaya koyuyor.

Yani ortak liste konusunda liderler kesin tutum almadığı sürece anlaşmak çok kolay gözükmüyor.

Ayrıca oy oranı düşük görünen partilerin ortak liste konusunda talep ettikleri milletvekili aday adayı sayısının çokluğundan söz ediliyor ki bu işi çok daha açmaza sokuyor.

Bundan dolayı Cumhurbaşkanı adaylığından çok daha zor bir süreç kapıda bekliyor.

YÖNETİM YÖNTEMİ ÇELİŞKİSİ

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da henüz bir uzlaşı sağlanmış değil.

Görünen o ki Genel Başkanlar milletvekili adayı olmayacak; Cumhurbaşkanı yardımcısı görevini üstlenecek.

Burada da bir başka anlaşmazlık dün ortaya çıktı.

O da Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu’nun önceki gün dile getirdiği “Cumhurbaşkanı ile tüm kararları ortak alacağız” yönündeki açıklaması…

Babacan böyle bir kararlarının olmadığını, önemli kararlar ve yüksek düzeyli atamalar için bu kuralın geçerli olacağını belirterek düzeltme yapmaya kalksa da dün AK Parti tarafından ciddi eleştiri konusu yapıldı.

Aktarıldığına göre 6’lı Masa’da da böyle bir karar alınmamış, geçmişteki üçlü kararnameye benzer kararlar için ortak tutumu göstermek ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişi de rahatlatmak için bu yönde hareket edilmesi üzerinde uzlaşı sağlanmış.

MİLLET İTTİFAKI İŞBİRLİĞİ

Aktardıklarından çıkardığım şu ki Millet İttifakı’nın eski bileşenleri birbirine uzak gibi görünse de son günlerdeki gelişmeler ve karşılıklı diyalog sonrası işbirliğine çok yakın hale gelmiş.

Yakın gibi duranların açıklamaları da uzaklaşmalarına yol açmış.

Anlaşılan o ki 26’sında İYİ Parti’nin ev sahipliğindeki zirvede birçok konu daha da netleşir.

Yol haritasının açıklanacağı 30 Ocak’taki toplantıda adayın silüeti ortaya çıkar…

Büyük olasılık SP veya CHP’nin ev sahipliğindeki toplantıda da aday açıklanır ki bu da zaten seçim takviminin açıklandığı gün demektir.

Çok değil bir ay sonra, seçimin günü ve aday dahil her şey berrak görünür…"