Davutoğlu için istifa edenlerin listesine Akit ulaştı! AK Parti’den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ardından resmi olarak istifa eden eski milletvekilleri, il başkanları ve yöneticilerinin kimler olduğuna yeniakit.com.tr ulaştı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun istifasının ardından kimlerin istifa edeceği merak ediliyordu. Yeniakit.com.tr’nin ulaştığı bilgilere göre, eski milletvekillerinden Cemalettin Kani Torun, Abdullah Başçı, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ, Feramuz Üstün, İbrahim Turhan, Ömer Ünal ve Cesim Gökçe, eski İl başkanlarından Seyfettin Bilen, Ahmed Akçay, Aydın Altaç, Namık Ergün ile partide eskiden görev alan Abdullah Yeşil, Enver Sedat Çakıroğlu, Tarık Güneş, Aynur Algül, Recep Nişancı, Ahmet Müfit Cengiz, Cihan Öztunç, İslam Meral ve Yavuz Değirmenci’nin istifa ettiği bildirildi.

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