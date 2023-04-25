Davutoğlu halası kadar bile olamadı... O görüntüleri yeniden gündem oldu

Habertürk'e konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP listesinden seçime katıldığı için halasının kendisine oy vermeyeceğini zerre utanıp sıkılmadan gülerek anlattı.

Davutoğlu, "Biraz önce 90 yaşında halam var, onun oğlunu ziyaret ettim. Halam, "Bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz?" demiş. Samimi bir soru. Hayatı boyunca CHP karşısında pozisyon almış. Bana oy vermek istiyor. Onlar da halama durumu anlatmışlar. Bazılarının halam gibi tepki verdiğini görüyorum" dedi.

Program sunucusu Kübra Par'ın "Sonunda altınıza da oy vermem dedi mi halanız?" sorusuna Davutoğlu gülerek "tabi tabi" yanıtını verdi.

Kendi halasından bile oy alamayan Davutoğlu'nun takındığı pişkin tavır "pes" dedirtti.

Halası kadar olamadı

AK Parti'den oy koparma ümidiyle yola çıkıp CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, halası kadar bile olamadı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sırt çevirip nankörlük yaparken Davutoğlu, karakterini ortaya koydu.

Öte yandan Erdoğan'a nankörlük etmeyip yeğenine oy vermeyeceğini açıklayan Davutoğlu'nun halasının geçmişteki görüntüleri yeniden gündem oldu. Erdoğan, Davutoğlu'nu göreve getirdiğinde halası sevinç gözyaşları dökmüştü.