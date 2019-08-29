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Davutoğlu eski milletvekillerini arayarak nabız yokluyor! “Beni 2 kez aradı”

Yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, AK Partili eski milletvekillerini aradığı ortaya çıktı. AK Parti eski Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, Davutoğlu’nun kendisini iki kez aradığını söyledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:19
Davutoğlu eski milletvekillerini arayarak nabız yokluyor! “Beni 2 kez aradı”

 Sezai Erhan  yeniakit  Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AK Partili eski milletvekillerini ‘muhabbet’ etmek amaçlı tek tek telefonla aradığı ortaya çıktı.

Davutoğlu’nun aradığı isim YeniAkit’e konuştu

Yeni parti kurma hazırlığını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin eski milletvekillerini ‘muhabbet’ amaçlı tek tek arıyor. Davutoğlu’nun telefonla arayarak görüştüğü isimlerden AK Parti eski Iğdır Milletvekili Nurettin Aras’a YeniAkit ulaştı.

Davutoğlu beni 2 kez aradı

Aras, Ahmet Davutoğlu’nun kendisini iki kez aradığını, aramasındaki niyetinin ne olduğunu bilmediğini, öncelikle Iğdır ve genel siyasetle ilgili muhabbet ettiğini, Iğdır İl teşkilatı yüzünden yerel seçimlerde başarısız olunduğunu kendisine anlattığını söyledi.

Ben AK Parti’liyim

Aras, kendisinin AK Partili olduğunu, herhangi bir partiye katılmasının söz konusu olmayacağını, Iğdır’a taşındığını ve burada en büyük sorunun Iğdır İl teşkilatı olduğunu ve önümüzdeki kongrede değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:19
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. AK Parti eski Iğdır Milletvekili Nurettin Aras
  3. Nurettin Aras

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