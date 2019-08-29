Davutoğlu eski milletvekillerini arayarak nabız yokluyor! “Beni 2 kez aradı”

Sezai Erhan yeniakit Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AK Partili eski milletvekillerini ‘muhabbet’ etmek amaçlı tek tek telefonla aradığı ortaya çıktı.

Davutoğlu’nun aradığı isim YeniAkit’e konuştu

Yeni parti kurma hazırlığını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti’nin eski milletvekillerini ‘muhabbet’ amaçlı tek tek arıyor. Davutoğlu’nun telefonla arayarak görüştüğü isimlerden AK Parti eski Iğdır Milletvekili Nurettin Aras’a YeniAkit ulaştı.

Davutoğlu beni 2 kez aradı

Aras, Ahmet Davutoğlu’nun kendisini iki kez aradığını, aramasındaki niyetinin ne olduğunu bilmediğini, öncelikle Iğdır ve genel siyasetle ilgili muhabbet ettiğini, Iğdır İl teşkilatı yüzünden yerel seçimlerde başarısız olunduğunu kendisine anlattığını söyledi.

Ben AK Parti’liyim

Aras, kendisinin AK Partili olduğunu, herhangi bir partiye katılmasının söz konusu olmayacağını, Iğdır’a taşındığını ve burada en büyük sorunun Iğdır İl teşkilatı olduğunu ve önümüzdeki kongrede değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.