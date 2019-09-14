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Davutoğlu ekibinden AK Parti'yi karıştırma çabası! Sayı verdiler

Dün AK Parti'den istifa ettiklerini açıklayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları yeni parti kurulması halinde AK Parti içinden 10 milletvekilinin istifaya hazır olduğunu iddia etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:49
Davutoğlu ekibinden AK Parti'yi karıştırma çabası! Sayı verdiler

AK Parti'de kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, partiden istifa etti. Davutoğlu ile birlikte yanında bulunan Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın yanı sıra AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı da istifalarını açıkladı.

10 vekil var iddiası

Davutoğlu ekibi, AK Parti içinden halen 10 milletvekilinin yeni parti kurulması halinde "istifaya hazır oldukları", ancak ortada bir erken seçim olmadığı sürece kendilerinin transfere sıcak bakmadıklarını ifade ediyorlar.

Genel merkez aranıyor

Davutoğlu ve ekibinin bundan sonraki yol haritasında ise kuracakları partinin tüzük ve programı üzerinde çalışmak var. Parti ismi ve kuruluş tarihi henüz kesinleşmese de, olası bir erken seçimin bu süreci daha da hızlandıracağı ifade ediliyor.

Partiye genel merkez arayışı da sürüyor. Davutoğlu'na yakın bir isim, genel merkez binası olarak bir iki bina baktıklarını, ancak henüz kesinleşmediği bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:49
  1. AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci
  2. Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı
  3. eski Başbakan Ahmet Davutoğlu
  4. Selçuk Özdağ
  5. Ayhan Sefer Üstün
  6. Abdullah Başcı

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