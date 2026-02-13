Davutoğlu da 3. yol peşinde

MUHAMMET KUTLU TBMM

Davutoğlu, “ittifak görüşmelerinde üçüncü yol” iddiasına ilişkin şunları söyledi: “Yeniyol kurulurken bir seçim ittifakı ilan edip adım adım çalışmamız gerektiğini sayın Babacan ve sayın Mahmut Arıkan’a söyledim. Bundan sonra da her iyi niyetli çabayı destekleyeceğiz ve gereğini yapmaya gayret edeceğiz. Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri bir neticeye varır. Türkiye’nin üçüncü bir yola ihtiyacı var” dedi. DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM’deki grubunun dağılma ihtimalinin sorulması üzerine ise, “Grup devam edecek, hiç merak etmeyin. Ben milletvekillerimize güveniyorum. İstifa eden kaybeder” cevabını verdi.

KHK ONA DA DERT OLDU

“Terörsüz Türkiye”ye de değinen Ahmet Davutoğlu, şöyle devam etti: “Bir terör örgütünü tasfiye ederken toplumsal bir barış yolu, uzlaşı iklimi oluşturacaksanız bunun mutlaka genel demokratik reformlarla desteklenmesi lazım. Reformlarla desteklenmezse, beraat de etmiş olan, suçsuzluğu tespit edilmiş olan KHK’lılar neredeyse sivil ölüme mahkum edilirken, elindeki silahı bıraktı diye bir başka örgütün geçmişte suç işlemiş unsurlarını ‘affetme’ konusu toplumsal vicdanı yaralar.”