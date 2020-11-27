Davutoğlu cephesinden ‘vefa’ komedisi

TV5’te yayımlanan Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler’in sunduğu Ankara Bürosu’na konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, gülünç yorumlarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kavgasının Bülent Arınç nedeniyle yaşandığını iddia eden Üstün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç arasında yaşanan parsel parsel tartışmanın ardından dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na Arınç’ı görevden alması için talepte bulunduğunu öne sürdü.

Üstün, Erdoğan’ın talebine rağmen Davutoğlu’nun Arınç’ı görevden almayarak ‘vefalı’ olduğunu gösterdiğini savundu.

Üstün “Melih Gökçek ile Bülent Arınç arasında yaşanan parsel parsel meselesi partiye çok zarar vermişti. Böyle bir atmosferin ortaya çıkmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan Arınç’ın görevden alınmasını istiyordu. Ahmet Davutoğlu, ‘bu hükümetin başbakanı benim’ diyerek Bülent Arınç’ı görevden almadı. Davutoğlu bu kadar vefalı biri işte” dedi.

Üstün’ün, kendisini Başbakan yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yarı yolda bırakan Davutoğlu’nun vefalı olduğunu iddia etmesi komik bulundu.

Davutoğlu, AK Parti’den istifa ettiği dönemde “Kimse benim ağzımdan sayın Cumhurbaşkanımız aleyhine tek söz duymadı, duymayacak. Onun onuru benim onurumdur; onun ailesinin onuru benim ailemin onurudur. Buradan kimse yeni fitne kapıları açılmasına niyetlenmemesi gerekir.” Demişti.

Ancak sözlerini kısa bir sürede unutan Davutoğlu, Gelecek Partisi’ni kurarak Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkın ağır eleştirilerde bulundu.