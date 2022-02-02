Davutoğlu bu soruya ciddi ciddi cevap verdi: TBMM'de boy sırasına göre mi oturacaksınız?

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'ya konuk oldu. Programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta muhalefet partilerinin oturma düzeni konusundaki açıklamaları da gündeme geldi.

Bugün oturma düzenine karar veremeyenler, bu ülkeyi nasıl idare edecekler?

Kılıçdaroğlu, Millet ittifakının TBMM'deki oturma düzenine ilişkin, "Benim şahsi kanaatim; mesela partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar. Olur yani. Ama altı genel başkan yardımcısı nasıl bir karara varacaklar onu bilmiyorum." demişti.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından sonra, kamuoyu, "Bugün oturma düzenine karar veremeyenler, bu ülkeyi nasıl idare edecekler?" diye sormuştu.

Fatih Altay'lı yayın konuğu Davutoğlu'nu yönlendirerek, şunları söyledi:

Bizim dışarıdan gördüğümüz ya da dışarıya yansıtıldı. Hangisi tam doğrudur bilemiyorum ama Millet ittifakının bileşenleri arasında bir boy sırası, bir masa oturma sırası kavgası yok. Alfabetik diye bir dert de yok. Yuvarlak masa arasında eşitlerarası bir oturum var, oy oranlarına saygı ayrı. Öyle mi?

Altaylı'nın sorusuna ciddi ciddi cevap veren Davutoğlu, "Şu ana kadar bu konu hiç konuşulmadı. Hiç konuşulmadı. Ama buradan söylüyorum. Eğer konuşulacaksa, Türkiye'nin menfaatineyse, bu ülke için faydalı olacaksa ben en arka sırada oturmaya razıyım. En kenarda oturmaya da razıyım." dedi.

CHP Genel Başkanı'na isim kullanmadan göndermede bulunan Davutoğlu, "Ben ülke zarar görmesin diye başbakanlık makamını bırakmışım. Bunlar o kadar küçük fedakarlıklar ki çocukça bir şey. Biz müsamere oynamıyoruz." ifadelerini kullandı.