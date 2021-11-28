  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Davutoğlu açıkladı: Zillet’e ‘Üçüncü İttifak’ darbesi yolda!
Gündem

Davutoğlu açıkladı: Zillet’e ‘Üçüncü İttifak’ darbesi yolda!

Ankara kulislerinde uzun süredir gündeme gelen ‘Üçüncü İttifak’ tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın “Üçüncü İttifak” teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 12:11:00 - 2021-11-28 12:19:24
Davutoğlu açıkladı: Zillet’e ‘Üçüncü İttifak’ darbesi yolda!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşmelerinin detaylarını anlattı. Erbakan'ın kendilerine "Üçüncü İttifak" teklifiyle geldiğini belirten Davutoğlu, "Şu anda bizim yapmamız gereken bir vizyon ortaya koymak, milletin önüne güçlü bir alternatif vizyonu ortaya koymak lazım. İkinci, üçüncü ittifakları konuşmak için erken" dedi.

Türk siyaseti bir yandan erken seçim tartışmalarını gündemde tutarken, diğer yandan da ittifakları konuşuyor. Cumhur ve Millet haricinde üçüncü bir ittifakın kurulması yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ancak üçüncü ittifakın sol partiler tarafından mı yoksa muhafazakar partiler tarafından mı kurulacağı merak ediliyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında "Üçüncü ittifak" sorularını yanıtladı.

"Talebi ben getirmedim”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın üçüncü ittifak talebi olduğunu belirten Davutoğlu, "Seçim ufukta görünene kadar ilkeler bazında herkesin herkesle görüşmesi lazım. Sayın Fatih Erbakan'la görüştüğümüzde üçüncü ittifakı konuştuk, bu benim talebim değildi. Farklı görüşler ortaya atıldı. Şu anda bizim yapmamız gereken bir vizyon ortaya koymak, milletin önüne güçlü bir alternatif vizyonu ortaya koymak lazım" dedi.

"İttifak konuşmak için erken”

İttifakların konuşulması için erken olduğunu anlatan Davutoğlu, "İkinci, üçüncü ittifakları konuşmak için erken. Siyasal mühendislik yerine, vizyon koymak lazım. Şu anda bizim partimizde gurur duyduğum, ümit beslediğim çok önemli süreç yaşıyoruz. Türkiye'de yeni bir çift kutup oluşturulmaya çalışıyor. 21. yüzyılın konseptlerini, kavramlarını zihinlerimizden çıkarmak zorundayız" ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Harun raşit öz

keller yagirlar birbirini ağırlar
  • Yanıtla

Nur Ahmet

Üçüncü ittifak fikri zilleti parçalamak için iyidir .Fakat ,karşıdakiler feto esiri ve hasım oldukları için uygulanabilir mi göreceğiz.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay