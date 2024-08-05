Davos tokadından sonra bir türlü akıllanmadılar! İşte katil Netanyahu ve ekibinin Erdoğan nefretinin sebebi

Star yazarı Sevil Nuriyeva İsmayilov, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik namussuzca açıklamalarına tepki gösterdi. İsmayilov, Davos tokadından sonra İsrail'in Erdoğan'a karşı olumsuz tutumunu sürdürdüğünü belirtti. Erdoğan'ın İslam dünyasında İsrail'in rahat ortamını bozan tek lider olduğunu ifade eden İsmayilov, İsrail'in genişleme planlarına mani olan Türkiye'yi ve Erdoğan'ı provokasyonlarla saf dışı etmeye çalıştığını yazdı. Sevil Nuriyeva İsmayilov, şunları kaydetti:

“Her fırsatta İsrail'in hadsizlik abidesi Dışişleri Bakanının Türkiye lideri Erdoğan'ı hedef seçmesi genel olarak İsrail tarafının yeni tutumu değil. Davos tokadından sonra hep durum böyle. Erdoğan İslam coğrafyasında İsrail için dizayn edilen rahat ortamı bozan yegane liderdir. İsrail ve destekleyenleri için bu hep sorunlu meseledir. Erdoğan "hasta adam" dedikleri Osmanlı'yı hatırlatan, hatırlattıkça milli irade tarafından destek alan liderdir. Dolayısıyla hep Erdoğan'a duyulan antipatinin kökünde derin sinir vardır.

İsrail'in katil hükumetinin arsız Dışişleri Bakanının son paylaşımı Erdoğan ve Türkiye Devleti'ni hedef aldı. Gözüken şudur, İsrail'in Hitler'in varisi siyasi ekibi genişleme planlamalarına mani olan Türkiye'yi ve lideri Erdoğan'ı her türlü provokasyon ile saf dışı etme peşindedir. ABD'den aldığı destek ile, şu anki tutumunu zamana yayarak coğrafyanın haritasını değiştirme gayesi gütmekteler. Küresel değişim süreci, bitmeyen hesaplaşma dönemi bize daha fazla ayık olmayı hükmediyor. Türkiye ile kader birliği yapan tüm dost ve kardeş coğrafyaya da bakarken şunu unutmamalıyız, düşman uyumuyor ve fitne fesat üretimine daha geniş meydan alanlarının sayısı artmaya başlamış durumda.

Türkiye Türk İslam coğrafyasının geleceğini garanti altına alacak yegane kaledir. Bu kale ölümüne korunmalı ve korunacaktır. İsrail'in Erdoğan düşmanlığı, Türkiye düşmanlığıdır. Çünkü Erdoğan, Türkiye'nin ta kendisidir...”

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