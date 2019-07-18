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David Trezeguet gözaltına alındı!

Dünyaca ünlü forvet David Trezeguet, alkollü araç kullanırken yakalanınca gözaltına alındı. Fransız yıldız, gözaltına alınınca polislere hakaretler yağdırdı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 18:38
David Trezeguet gözaltına alındı!

Monaco ve Juventus'un eski efsane futbolcularından  Trezeguet, kendisine alkol testi uygulamak isteyen polislere hakaret yağdırdı.

Fransa Milli Takımı, Monaco ve Juventus’un efsane isimlerinden David Trezeguet, İtalya’da gözaltına alındı. Corriere di Torino’da yer alan habere göre David Trezeguet, alkollü araç kullanırken polis tarafından durduruldu. Alkol testine girmeyi reddeden Trezeguet, üstüne bir de polislere hakaret edince gözaltına alındı.

"Arkadaşını dinledi ve..."

Sözcü'nün haberine göre polis, Trezeguet’nin alkollü olduğunu fark edince alkol testine girmesini istedi. Bunu reddeden Trezeguet, polise bağırıp çağırmaya başladı.Trezeguet’nin yanındaki arkadaşı, 41 yaşındaki futbol efsanesine oldukça ilginç fikir sundu. Trezeguet’ye “Arabadan dışarı fırla ve kendini yere at! Hastaymışsın gibi davran. Böylece polis sana hiçbir şey yapamaz ve ambulans çağırmak zorunda kalır” dedi. Arkadaşının tavsiyesini dikkate almayan Trezeguet, polisle pazarlık yapmaya başladı. Alkol testine girebileceğini söyleyen Trezeguet “Ancak bunu bir saat sonra yaparım” şeklinde bir teklifte bulundu. Polis memurları, Trezeguet’ye bunun mümkün olmadığını söyleyince ortalık karıştı. Bağırıp çağırmaya başlayan Trezeguet “Ayda 2 bin euro bile kazanamayan fakirler” diyerek polislere hakaret etmeye başlayan Trezeguet, zorla da olsa alkol testine sokuldu.

Aşırı derecede alkol aldığı belirlenen Trezeguet, bunun üzerine daha da fazla gerildi. Sinirlerine hakim olamayan ve “Zavallılar” diye bağıran Trezeguet’ye yanındaki arkadaşı bir kez daha akıl verdi. Bol bol su içmesini öneren arkadaşını bu kez dinleyen Trezeguet, alkol oranını az da olsa düşürmesine rağmen yine de yasal sınırın altına düşemedi. Bunu üzerine polis, Trezeguet’yi alkollü araç kullanmaktan gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 18:38
  1. Trezeguet
  2. Fransa

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