0553 313 94 23

Davetli gibi girdiği düğün evini soydu!

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde bir genç kız, su içme bahanesi ile girdiği düğün evinde bulunan iki cep telefonu ile 150 euro parayı çaldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:05
Davetli gibi girdiği düğün evini soydu!

Denizli’de davetli gibi sünnet düğününde eve su içme bahanesi ile girdiği ididia edilen genç bir kız evdeki iki cep telefonu ile 150 euro parayı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda polis hırsızlık zanlısını kısa sürede yakaladı.

 Olay Denizli Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz Pazar günü Y.K., isimli şahıs oğluna evinin önünde sokak düğünü yaptı. Bu sırada düğüne davetli gibi gelen ve 19 yaşında ki H.N.B., isimli genç kadın su içme bahanesi ile düğün evine girdi. Sonrasında evin odalarını gezen şahıs evde bulunan iki cep telefonu ile karıştırdığı çekmecelerde bulduğu 150 euro parayı aldı. Sonrasında hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlar ile evden çıkan genç kadın ardından kayıplara karıştı.

"Evden çaldığı cep telefonları ile yakalandı" 

Düğün sahibi Y.K., ise kısa bir süre sonra cep telefonları ve paranın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri apartmandaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın ertesi günü ise Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler H.N.B., isimli 19 yaşındaki şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri ayrıca kadının evinde ele geçirilen çaldığı cep telefonlarını da Y.K.’ye teslim etti. İşlemleri tamamlanan H.N.B., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hırsızlık şüphelisi eve düğün sahibinin akrabası ile girdi

Apartmandaki güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hırsızlık şüphelisi kadın düğünün sahibinin akrabalarından birisine ‘su içmek’ istediğini söyleyip kadınla birlikte eve girdi. Her şeyden habersiz olan düğün sahibinin akrabası ise şüpheliyle eve girdikten sonra lavaboya gidiyor. Sonrasında ise şüpheli kendisine gösterilen mutfaktan su içtikten sonra evin odalarını gezip cep telefonu ve paraları çalarak evden çıkıyor. Şüphelinin eve girip çıkarken rahat tavırlar sergilemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 17:05
  1. Denizli
  2. hırsızlık
  3. düğün evini soydu
  4. Pamukkale ilçesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okçuluk: Dünya Kupası
    1. Okçuluk: Dünya Kupası
    2. THY personel alımı son dakika başvuru..
    3. Tacizcinin evini basıp eşyalarını..
    4. 15 Temmuz etkinlikleri için internet..
    5. PKK' ya ağır darbe! 3 terörist öldürüldü
    6. Amerikalı parlamenter LGBTİ'ye sert..
    7. İki otomobil kavşakta çarpıştı: 5..
    8. Dubai Şeyhi’nin milyon dolarlık yatı..
    9. Medel’e teklifler gelmeye başladı
    10. Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı
    11. 15 Temmuz için özel internet sitesi..
    12. Davetli gibi girdiği düğün evini soydu!
    13. 2992 metrede mahsur kalan yaralı..
    14. Polonya’da gaz patlaması: 3 ölü
    15. Devrilen dev incir ağacı yolu kapladı
    16. Meryem İçenli, ilk kişisel sergisini..
    17. Zeytinlikte başlayan yangın ormana..
    18. Çin UNESCO listesinde zirveye çıktı
    19. Adana'da silahlı aile kavgası: Ölü ve..
    20. Başkan Soyer’den Koruncukköy’e destek
    21. Ata Demirer yeni yaşını adada kutladı
    22. Hatayspor’da yeni başkan Nihat..
    23. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    24. Tuz mağarasında nikah töreni
    25. Taksici ve müşteri arasında ’kısa..
    26. Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    27. Vatandaşlar tedirgin! Onu gören..
    28. Ölü sayısı 1000’e yükselince ABD..
    29. Hatay Amanos Dağları kırsalında 3..
    30. Payas Spor Teknik Direktör İsmail Cem..
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!