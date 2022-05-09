Davet ederse gezisine katılacak mı? Abdulkadir Selvi'den Ekrem İmamoğlu'na olay cevap

Seçim döneminde 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla vatandaşları kandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için çıktığı Karadeniz turu büyük tepki çekti.

Olayın yankıları sürerken İmamoğlu'nun "Onu da davet etmek istiyorum" dediği Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'den yanıt geldi.

"İmamoğlu'nun adaylık mücadelesine malzeme olmam"

Selvi, Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında İmamoğlu'nun davetine "İmamoğlu beni gezisine davet edemez mi? Eder. Normalde ben gider miyim? Giderim. Ama İmamoğlu'nun içine girdiği tartışmalı durumdan kurtulmak için benim adımı kullanması hiç şık olmadı. Normalde giderim. Ama böyle yaptığı için gitmem. Şimdiye kadar Özal'ı, Demirel'i, Erbakan'ı, Türkeş'i, Çiller'i, Yılmaz'ı, Ecevit'i, Gül'ü, Erdoğan'ı takip ettim. Kılıçdaroğlu'nun gezilerine katıldım. Ama bu olayda bir siyasi çekişmenin öznesi olmak istemedim. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı mücadelesine malzeme olmaya niyetim yok" sözleriyle karşılık verdi.