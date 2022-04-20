Dava satmayı en iyi CHP bilir!

Erdoğan yönelik nefretleri gözlerini kör eden ve AK Parti iktidarının karşısında pozisyon almayı muhalefet yapmak sanan zilletin bileşenleri ve fonlu medyası, bir kez daha çuvalladı. Arşivlerden çıkan belgeler, 4 yıl önce Suudi Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda yaşanan hadisede kaybolan Cemal Kaşıkçı’nın dosyasının kanuna uygun şekilde asıl muhatap olan Suudi Arabistan makamlarına devredilmesi sonrası çirkin bir manipülasyona soyunan ve “3-5 milyar dolara davayı Suudi Arabistan’a sattılar” iftirası atan CHP ve avanelerinin, geçmişte davalara nasıl müdahale ettiğini bir defa daha gözler önüne serdi.

İki Türk'ün katilini iade ettiler

Akit, 4 yıl yürütülen yargılama neticesinde suç aletlerinin tespit edilemediği, cesedin bulunamadığı, faillere suçüstü yapılamadığı, zanlıların ifadelerinin alınamadığı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı dosyasının devam ettirilmek üzere asıl muhatap olan Suudi Arabistan makamlarına devredilmesi sonrası çirkin bir iftira kampanyası başlatan zillet paydaşlarının maskesini düşürüyor. Arşivlerden çıkan belgeler, Kaşıkçı dosyasının normal prosedür işletilerek Suudi makamlarına devredilmesi sonrası, “Kaşıkçı’yı verip kepçeyle alacağız”, “İnfazdan cezasızlığa gidilen dört yıl”, “Ve dosya kapandı” şeklinde manşetler atarak, kirli bir manipülasyonla iktidarı hedef almak isteyen malum zihniyetin, birkaç varil petrol uğuruna ne davalar sattığını gözler önüne seriyor. 5 Nisan 1991’de, İstanbul Beyoğlu’ndaki Irak Konsolosluk binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenleyen göstericilere ruhsatsız silahla ateş açarak, Türkiye topraklarında iki vatandaşı katleden Irak Konsolosluk görevlisinin, CHP iktidarında özel yasa ile cezaevinden kurtarılarak ülkesine teslim edildiği ortaya çıktı.

30 yılı 6 yıla indirdiler

Kerkük ile Erbil arasında kalan Altınköprü’de Irak hükümeti tarafından 102 Türkmen’in katledilmesini protesto etmek için Beyoğlu’ndaki Irak konsolosluk binası önünde toplanan haklı kalabalığa ateş açarak Nejdet Bakkaloğlu ve Yılmaz Hacı Sait adlı vatandaşları katleden Iraklı konsolosluk çalışanının, dönemin koalisyon hükümetleri tarafından adeta ödüllendirildiği ortaya çıktı. Günler süren müzakereler sonrası zorla teslim alınan ve CHP’li Adalet Bakanları Mehmet Moğultay ve Seyfi Oktay döneminde yargılaması yapılan Iraklı Ayad Faik Taha adlı katilin, yapılan yargılamada önce 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı sonra da zorlama indirimlerle cezası 6 yıla düşürüldüğü belirlendi. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 10.03.1992 tarih ve 1991/108 Esas 1992/97 Karar sayılı kararı ile 30 yıl hapis cezasına çarptırılan Taha’nın cezası, hükümden sonra 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yapılan değişiklikle 6 yıla indirildi.

Sonra elleriyle teslim ettiler

Akabinde, Irak ile ikili ilişkileri bahane eden hükümet, “Hukuki ve Adli İşbirliği Sözleşmesi” ve 3002 sayılı “Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanunun” 12. maddesinin hükümlerini gerekçe göstererek, katilin kalan cezasını çekmesi için Irak makamlarına teslim edilmesi kararı aldı. CHP’nin iktidar ortağı olduğu 52. Hükümetin Bakanlar Kurulunca 30.03.1995 tarihli 95/6721 sayılı kararla salıverilen Iraklı katil, 20.12.1995 tarihinde Ürdün ile Irak arasındaki sınır kapısında, Irak makamlarına teslim edildi.