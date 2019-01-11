0553 313 94 23

Dava arkadaşlarının tabutunu birlikte omuzladılar

Hayatını kaybeden AK Parti eski milletvekili Muhyettin Aksak'ın tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu birlikte omuzladı.

11 Ocak 2019 Cuma 17:00
Dava arkadaşlarının tabutunu birlikte omuzladılar

Hayatını kaybeden eski AK Parti Erzurum Milletvekili Muhyettin Aksak, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Aksak için düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, ile çok sayıda kişi katıldı. 62 yaşında hayatını kaybeden Aksak'ın tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Başbakan Davutoğlu birlikte omuzladı.

Cenaze törenine eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı

Uzun zamandır kanser tedavisi gören eski AK Parti Erzurum Milletvekili Aksak, 62 yaşında hayatını kaybetti. Aksak için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aksak'ın aile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi

Cuma namazının ardından Aksak için cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Aksak'ın naaşı Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

"Onunla uzun yıllar beraber yürüdük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının kılınmasının ardından Aksak'a yönelik duygularını anlattı. Erdoğan, "Onunla uzun yıllar beraber yürüdük. Son dönemdeki rahatsızlığı ve şimdi de ahirete uğurluyoruz. Bütün ailesine, camiamıza başsağlığı diliyorum. Hepimizin akıbeti bu, gideceğimiz yer burası. Bundan kaçmak söz konusu değil. Rabbim bizlere imanla, Kur'anla hayatımızı idame ederek tamamlamayı nasip etsin. Muhyettin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:00
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Erzurum
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Ankara
  6. Başbakan Davutoğlu
  7. Ahmet Davutoğlu
  8. Cemil Çiçek
  9. Muhyettin Aksak

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diabate Sivasspor'da
    1. Diabate Sivasspor'da
    2. Yıldız Tilbe'den Canan Karatay'a destek
    3. AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    5. Tokat'ta uyuşturucu operasyonu
    6. Erdoğan: "Şu anda 1 milyonun üzerinde..
    7. Göbeklitepe 2019 Unesco Dünya tarih..
    8. AK Parti Araklı belediye başkan adayı..
    9. Açıklama geldi: 200 bin Suriyeli..
    10. Erdoğan: "Adı yalancı çobana çıkmış..
    11. Muhtarlık seçmen listesi sorgulama
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Kimi..
    13. TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim..
    14. Erdoğan: "Ülkenin hiçbir meselesi..
    15. Türk heyeti ABD'ye gidiyor! Detaylar..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendini..
    17. Yaralı dağ keçisini jandarma kurtardı
    18. Dev banka altın için fiyat tahminini..
    19. Yunanistan'dan Almanya'ya 'savaş..
    20. ÖKK davasında ara karar
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Mansur Yavaş: Seçildiğim takdirde Erdoğan'la...
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir
    Yargıtay'dan flaş hamle! Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak serbest kalabilir

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!