Dava adamı Emin Üstün dualarla yâd ediliyor
Faize karşı geliştirdiği ‘el birliği’ sistemiyle yüz binlerce kişiyi ev ve otomobil sahibi yapan büyük dava adamı Emin Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Emin Üstün, Hakk’a yürüyüşünün 4. sene-i devriyesinde dualarla yâd ediliyor. Üstün, 27 Aralık 2019 yılında iş görüşmesi için gittiği Ukrayna’da abdest aldıktan kısa bir süre sonra geçirdiği kalp kriziyle, ruhunu Rahman’a teslim etmişti.
RIFAT BİLGİN İSTANBUL
Cenazesi Karacaahmet Mezarlığında medfun bulunan Üstün, Türkiye genelinde 122 şube ve 1500’den fazla çalışanıyla hizmet veren Eminevim’in kurucusuydu. 28 Şubat sürecindeki dik duruşu nedeniyle darbecilerin zulmünden payını alan Emin Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Emin Üstün, 15 Temmuz FETÖ’nün hain darbe girişimine karşı da milli iradeden yana tavır almış ve cuntacı alçaklara karşı büyük mücadele örneği sergilemişti.