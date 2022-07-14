Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan ve 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'inci gününde, 3 ayrı noktada ilerliyor. Alevlere 17 helikopter ile 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale ediliyor. Peki Datça yangını söndürüldü mü? Datça orman yangını neden çıktı, kim çıkardı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, ilçede oluşturulan Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 12.21 itibarıyla Mesudiye Mahallesi'nde çıkan yangına saat 12.35 gibi ekiplerin gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi.

Datça orman yangını neden çıktı, kim çıkardı?

Yangının çıkış nedenine değinen Kirişci, "Marmaris yangınında aşırı alkollü olduğu ifade edilen bir kişi, iki farklı noktadan yangının fitilini ateşlemişti. Ama burada bir elektrik trafosundan çıktığı şu anki tespitlerimiz arasında ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde gün içerisinde sizlerle paylaşacağız." diye konuştu. AFAD'ın da paylaştığı gibi 2 bin 400 civarında vatandaşın, zarar görmemeleri, yangından olumsuz etkilenmemeleri için bulundukları mahalleden tahliye edildiklerini vurgulayan Kirişci, bu tahliye çalışmalarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarının büyük hızla sürdüğünü aktardı. Bakan Kirişci, 10 uçak, 17 helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinasıyla çalışma yapıldığının bilgisini verdi.

Datça ilçesindeki orman yangına havanın aydınlanması ile birlikte müdahale yeniden başlarken askerlerin de boşaltılan evlerin önünde ve sokaklarda nöbet tuttuğu görüldü.