Türkiye’nin son günlerde ciğerleri yanıyor. Yangınlarla boğuşan Datça'da şimdi de deprem endişesi söz konusu. Son dakika... Ege Denizi Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça açıklarında 12 saatte irili ufaklı 131 depremin meydana geldiği uzmanlar tarafından açıklandı. Peki Datça depremi hangi fay üzerinde oldu?

Ege bölgesi güneyde Girit Adasından geçen levha sınırı niteliğindeki Helenik dalma-batma zonu ve kuzeyde Marmara Denizi altından geçen Kuzey Anadolu Fayı arasında 600 kilometre genişliğe varan büyüklüğe sahip bir bölge. Bu bölge dünyanın sismik yönden en aktif bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Peki Datça depremi hangi fay hattında oldu? Datça hangi fay hattında?

Datça depremi hangi fay hattında oldu?

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir söz konusu sarsıntılarla ilgili "Yaşanan deprem fırtınaları kırılan fayın enerjisinin boşalmasını sağlamakla birlikte, komşu faylar üzerinde stres birikimlerine neden olabilir” uyarısında bulundu. Hasan Sözbilir, Datça'da üst üste meydana gelen depremlere ilişkin olarak şunları söyledi: *Datça güneybatısında gerçekleşen depremler kuzey doğu ve güney batı uzanımlı denizaltı fayından gerçekleşti. Bu fay Nisiros Adasının hemen güneyinden geçiyor. Nisiros adası aktif volkan sınıfında değerlendirilen bir ada. Dolayısıyla buradaki depremler hem volkanik ve hem de tektonik deprem sınıfında değerlendirilebilir. Bu da volkanın derinliklerinde yer alan magmanın henüz katılaşmadığını sıcaklık-basınç değişimlerine ve sismik aktivitelere duyarlı bir bölgede yer aldığını söyleyebiliriz. Bu durum birbirine yakın büyüklükte ve çok sayıda depremlerin ardı ardına gelişmesine ve bir deprem fırtınasına dönüşmesine yol açıyor."