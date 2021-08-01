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Datça açıklarında art arda deprem
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Gündem Datça açıklarında art arda deprem
Gündem

Datça açıklarında art arda deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında ilki 4,5 büyüklüğünde, ikincisi ise 4,2 büyüklüğünde olmak üzere deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 03:20:00 -
Datça açıklarında art arda deprem

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bugün iki deprem arka arkaya meydana geldi.

4,2 büyüklüğünde

Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.25'te ve 5,59 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,63 kilometre olarak ölçüldü.

4,5 büyüklüğünde

İlk deprem ise 4,5 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.57'de ve 6,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.

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