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Gündem Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
Gündem

Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-04-26 23:42:00 -
Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.00'te 5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Ege Denizi'nde korkutan bir deprem oldu. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 23.00'te meydana gelen depremin şiddeti 5 olarak açıklandı.

Muğla'ya 110 km uzaklıkta

Deniz yüzeyinin yaklaşık 54.16 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Muğla'ya 110 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Olumsuz bir durum yok

Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı. Ekipler herhangi bir olasılığa karşı teyakkuz halinde.

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