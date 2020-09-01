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Ekonomi DASK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Erdal Turgut atandı
Ekonomi

DASK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Erdal Turgut atandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:58:24 -
DASK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Erdal Turgut atandı

İSTANBUL (AA) - Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) yönetim kurulunun yeni üyesi Türk Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Erdal Turgut oldu.

DASK'tan yapılan açıklamaya göre, Türk Reasürans'ın DASK'ın teknik işleticiliğini üstlenmesinin ardından DASK Genel Koordinatörlük görevine getirilen Türk Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Erdal Turgut, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından DASK Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

Kariyerine 1998 yılında Anadolu Sigorta'da başlayan Turgut, reasürans muhasebesi ve reasürans alanında 15 yıl, satın alma, destek ve inşaat-emlak müdürlüklerinde 6 yıl olmak üzere toplam 21 yıllık tecrübesinin ardından 6 Eylül 2019'da Türk Reasürans'ın kurucu ekibine dahil oldu.

Halen Türk Reasürans'ta finansal raporlama ve muhasebe, reasürans muhasebesi, hazine ve fon yönetimi, retrosesyon, satın alma ve kontrat yönetimi birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erdal Turgut, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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