DASK, İzmir depreminin ardından 125 milyon lira tazminat ödedi

Koordinatör Erdal Turgut, kurum olarak kalan dosyaları da en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve ödemeleri tamamlamak için aralıksız çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Turgut, DASK’ın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği toplam ödeme tutarının 550 milyon liraya ulaştığını aktardı. Depremin ardından zorunlu deprem sigortasına ilginin arttığını vurgulayan Turgut, şunları ifade etti: “Depremden sonraki ilk hafta Ege’de günlük poliçe üretimi yüzde 100’lerin üzerine çıkmıştı. Şu anda da deprem öncesine göre günlük yüzde 40 daha fazla olarak devam ediyor. İzmir’deki zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 635 binden 680 binlere yükseldi. Türkiye genelindeki günlük poliçe üretimi artışı ise yüzde 5 düzeyinde devam ediyor. Afetlerin üzerinden zaman geçince bu riskleri unutabiliyoruz. Bu nedenle tüm konut sahiplerine deprem riskini unutmamalarını ve evlerini zorunlu deprem sigortasıyla finansal güvence altına almalarının önemini hatırlatmak istiyorum.”