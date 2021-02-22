DASK evin ne kadarını öder? DASK evin değerinin ne kadarını öder?
DASK arsanın değerini öder mi? DASK evin değerini ödüyor mu? DASK sigorta evimin değerini nasıl öğrenirim? Türkiye hepimizin bildiği gibi deprem kuşağında yer almakta. En son depremlere bakıldığında Elazığ ve İzmir depremi ile tüm Türkiye bir kez daha deprem gerçeğini gördün. Depremden korunmak için sağlam zeminli yerlere depreme dayanıklı binalar inşaa etmektir. Vatandaşlar depreme karşı Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK yaptırmakta. Sigortanız için ödemeniz gereken prim tutarı Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı ile belirlenir. Peki DASK depremde yıkılan eve ne kadar ödüyor? DASK poliçe sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte DASK tutarı.
Deprem risk grupları, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası kaynakları, zemin koşulları ve bina öznitelikleri kullanılarak belirlenir ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu internet sitesinde yayınlanır. Yerleşim birimlerinde daha sonra yapılan değişiklik nedeniyle risk grubu ataması bulunmayan yerleşim birimleri için deprem risk grubu, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir.
DASK hangi zararları karşılar?
Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı nedir? DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.
Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:
Temeller
Ana duvarlar
Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
Bahçe duvarları
İstinat duvarları
Tavan ve tabanlar
Merdivenler
Asansörler
Sahanlıklar
Koridorlar
Çatılar
Bacalar
Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri
DASK evin ne kadarını öder?
DASK, konutun piyasa değerinin tamamını karşılamaz, konutun yeniden inşa bedelini öder, arsa bedeli sigortaya dahil değildir. Hürriyet yazarı Noyan Doğan, köşe yazısında DASK evin ne kadarını karşıladığına ilişkin bilgiler verdi. İşte Noyan Doğan’ın köşesindeki DASK yazısı: “Konutun piyasa değerini artıran da arsa bedelidir. Örneğin, İstanbul’da arsa bedelleri yüksektir. Konutunuzun değerinin 500 bin lira olduğunu düşünüyorsanız, bunun 200-300 bin lirası arsa bedelidir ve bu sigortaya konu değildir. Rakamlara takılmayın, örnek olsun diye veriyorum. Depremde eviniz yıkılırsa DASK, evinizi, yeniden inşa edecek tutarı size; arsa halen sizindir, apartmansa da arsadaki hisseniz durur ve deprem konutunuzun arsasına zarar vermez, deprem nedeniyle arsa değeri de değişmez.
Aynı örnekle devam edeyim. Konutunuzun piyasa değeri size göre 500 bin liraysa ve sigorta yaptırdığınızda, misal DASK 150 bin lira teminat vermişse, depremde konutunuz yıkılırsa; DASK, evinizi yeniden inşa edecek tutar olan 150 bin lirayı öder, arsanın değeri değişmeyeceğinden inşaat bittiğinde yeniden konutunuzun değeri 500 bin lira olur. Yeri gelmişken hatırlatayım; DASK’ın, bu yıl verdiği en yüksek teminat tutarı 268 bin liraya çıktı. Eğer konutunuzun değerinin bunun üzerinde olduğuna inanıyorsanız, ‘benim evim lükstür, şöyle malzeme kullanıldı, içi böyle yapıldı’ diyorsanız; sigorta şirketlerinden, 268 bin liranın üzeri için konut sigortası yaptırabilirsiniz, bir mani yok.”
DASK ne kadar?
DASK tutarı ne kadar? DASK'ın her yıl inşaat maliyetlerine göre belirlenen azami teminat tutarı 2021 yılı için 268 bin TL olarak belirlenmiştir.
DASK Sigorta Primi ve Sigorta Bedeli Hesaplama
DASK poliçe sorgulama
Zorunlu Deprem Sigortası sorgulaması, DASK internet sitesinden veya e-Devlet platformu üzerinden yapılabilir. Yeni poliçe ise sayfamızda yer alan DASK sigortası teklifleri butonuna tıklanıp gerekli bilgiler doldurularak online olarak anında edinilebilir.