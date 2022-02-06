Darwin'in 'evrim' yalanını çaldığı ortaya çıktı! "Bilim tarihinin en büyük sahtekarlığı"

Teoriden öteye gidemeyen ancak gerçekmiş gibi müfredatta çocuklara empoze edilen ateistlerin propaganda aracı evrim teorisini ortaya atan Darwin'in bir 'sahtekarlığı' daha ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Charles Darwin ile ilgili bir kitap, insanlığın maymundan geldiğini öne süren çevrelerin gündemine bomba gibi düştü. Dr. Mike Sutton tarafından kaleme alınan kitap, Darwin'i intihal ile suçladı.

Dr. Mike Sutton, Darwin'in bir doğa bilimcinin çalışmalarını kopyaladığını açıkladı.

Science Fraud: Darwin's Plagiarism of Patrick Matthew's Theory isimli kitaba göre, Darwin, Türlerin Kökeni Üzerine kitabını yazarken Patrick Matthew'un 'Deniz Kerestesi ve Ağaç Yetiştiriciliği Üzerine' isimli kitabından çaldı.

Darwin kelimeleri değiştirerek kendi kitabına aktardı

Sutton konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu, tarihin en büyük bilim sahtekarlığı. Darwin, 1859'da Patrick Matthew'un 1831 tarihli önceki yayınında, doğal seçilim yoluyla evrim teorisini tekrarladı. Doğal Seçilim Süreci adını verdiği teoriyi açıklamak için bu ifadeyi ilk kullanan Matthew oldu. Darwin, aynı kelimeleri kullanmaktan başka seçeneğinin olmadığını fark etti ve buna Doğal Seleksiyon Süreci adını verdi. Kelimeleri değiştirdi ve kimsenin fark etmeyeceğini umdu."