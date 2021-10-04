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Spor Darüşşafaka Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını yarın yapacak
Spor

Darüşşafaka Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını yarın yapacak

Yeşil-siyahlı takım, G Grubu'ndaki ilk maçında Romanya temsilcisi U-BT Cluj Napoca ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-04 12:07:00 -
Darüşşafaka Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını yarın yapacak

Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesine yarın başlayacak.

G Grubu'nda yer alan Darüşşafaka, ilk maçında Romanya'nın U-BT Cluj Napoca takımıyla karşı karşıya gelecek. BT Arena'daki karşılaşma 19.30'da başlayacak.

Darüşşafaka ayrıca G Grubu'nda İtalya'nın Happy Casa Brindisi ve İsrail temsilcisi Hapoel Unet-Credit Holon​​​​​​​ ile karşı karşıya gelecek.

 

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