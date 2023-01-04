Darüşşafaka Eğitim Kurumları burs sınav tarihi belli oldu

160 yıllık tarihiyle Türkiye'nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyeti, kurulduğu günden bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla çocukların hayatını değiştirmeye devam ediyor.

Annesi ve/veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları nitelikli eğitim almak için yetersiz, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin katılabildiği Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı’nda başarılı olan, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünden geçen öğrenciler, ortaokuldan başlayıp liseden mezun oluncaya kadar 8 yıl boyunca tam burslu, nitelikli eğitimi alma imkânı kazanacak. Sınava, öğrenciler dilerlerse https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresinden de başvuru yapabilir.

Her yıl sınavı kazanan öğrencilerin başta eğitim olmak üzere sağlık, beslenme, barınma, kıyafet, eğitim materyalleri gibi tüm gereksinimlerinin karşılandığı ve nitelikli eğitim aldığı Darüşşafaka Eğitim Kurumları mezunu öğrenciler; İngilizceyi iyi düzeyde bilen, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, akademik yönden güçlü, entelektüel merak kazanmış gençler olarak üniversiteye başlıyor. Darüşşafaka, başarılı öğrencilerini üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor.

Darüşşafaka'da nasıl bir eğitim veriliyor?

Bugünden 15-20 yıl sonrasını planlayan Darüşşafaka, öğrencilerini o günün koşullarına göre yetiştiriyor. Türkiye’nin ortaöğrenim düzeyinde ilk robot takımını kuran, ilk yapay zekâ sınıfını, ilk Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi’ni, ilk Sanal Gerçeklik-Artırılmış Gerçeklik (VR-AR) laboratuvarını açan, ilk 3D Printer Atölye ve Yarışması’nı düzenleyen okulu olan Darüşşafaka’da STEM, kodlama, girişimcilik, dijital dönüşüm eğitimleri veriliyor.

Darüşşafaka, öğrencilerine öncelikle yeteneklerini keşfedip geliştirecekleri bir eğitim ortamı sunuyor. Bugün Darüşşafaka’da öğrencilerin yeteneklerini keşfedip geliştirmeleri için 70’e yakın yetenek atölyesi bulunuyor.

Sınav hangi şehirlerde düzenlenecek?

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Ordu, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da düzenlenecek. Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek. 32 il dışından sınava katılacak, maddi durumu elverişsiz öğrenci ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları ulaşım masrafına ise Darüşşafaka Cemiyeti tarafından destek verilecek.

Sınava son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2023

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarını, Darüşşafaka Ortaokulu’na 15 Mayıs Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar tam burslu, nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı başvuru şartları

Öğrencinin,

•T.C. vatandaşı olması

• Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması

• Ailesinin maddi durumunun kolej düzeyinde eğitim almasına yeterli olmaması

• 2012 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması (Yaş düzeltmesi geçersizdir.)

• 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Giriş Sınavı'na başvurmak için gerekli belgeler neler?

•Adayın okuduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” (Okul karnesi kabul edilmez.)

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği (Suret, fotokopi, muhtar belgesi, ölüm tutanağı kabul edilmez.)

•Adayın dört (4) adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı

• Başvuru Formu (doldurulmuş)

Başvuru için gerekli belgelerin Darüşşafaka Ortaokulu'na postayla ulaştırılması zorunludur.