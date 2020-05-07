  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu dezenfekte edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:39:21 -
Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu dezenfekte edildi

İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Darüşşafaka Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs korunma önlemleri kapsamında uzak kalınan salona tekrar dönüş için hazırlık çalışmaları başladı.

Sarıyer Belediyesi ekiplerinin salonda yaptığı çalışmalarında sporcu soyunma odaları, fitness salonu, ofisler, basın odası, ortak kullanım alanları, tribünleri tüm iç ve dış mekanlar, özel solüsyonlarla dezenfekte edildi.

Açıklamada, "Tüm hazırlıklarımız, sağlıklı, güzel günlerde buluşmak için." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı