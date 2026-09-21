Darülaceze'den anlamlı model

Darülaceze Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri bünyesinde hizmet veren Alzheimer Demans Merkezi, Alzheimer ve demans tanısı bulunan sakinlere sağlık, bakım, rehabilitasyon ve sosyal yaşam odaklı hizmetleri bir arada sunuyor.

Darülaceze'den yapılan açıklamaya göre, Darülaceze Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri, Türkiye'nin yaşlı ve özel bakım hizmetleri alanındaki en kapsamlı sosyal yaşam projelerinden biri olarak hizmet veriyor.

Kampüs bünyesindeki Alzheimer Demans Merkezi, Kasım 2024'ten bu yana Alzheimer ve demans tanısı bulunan bireylere özel olarak tasarlanmış bütüncül bir bakım modeli sunuyor.

154 yatak kapasiteli merkezde güvenli ve konforlu yaşam alanlarının yanı sıra sağlık hizmetleri, bakım, rehabilitasyon ve sosyal yaşam uygulamaları tek çatı altında yürütülüyor. Bireylerin fiziksel, bilişsel ve sosyal ihtiyaçları esas alınarak planlanan model, yaşam kalitesini destekleyen ihtisaslaşmış bir bakım yaklaşımıyla hizmet veriyor.

Bakım hizmetleri doktor, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist ve bakım personelinden oluşan multidisipliner ekip tarafından yürütülen merkezde, yalnızca günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamak değil, aynı zamanda sakinlerin fiziksel hareketliliğini, iletişim becerilerini ve yaşam kalitesini destekleyen bir bakım modeli sunmak amaçlanıyor.

Darülaceze Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri içerisinde yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, poliklinik hizmetleri ve geriatrik egzersiz alanları da Alzheimer Demans Merkezi'ndeki bakım süreçlerini destekleyen önemli birimler arasında bulunuyor.

Darülaceze'de Alzheimer Demans biriminde kalanlar için bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimi desteklemeye yönelik etkinlikler düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Çalışmalar her sakinin ilgi alanı, mevcut becerileri ve katılım düzeyi dikkate alınarak hazırlanıyor.

Program kapsamında ayrıca dikkat ve koordinasyon çalışmaları, hatırlama ve sohbet etkinlikleri, okuma çalışmaları, müzik buluşmaları ve grup etkinlikleri düzenleniyor. Hareket ve egzersiz uygulamalarıyla fiziksel aktivite teşvik edilirken, kurum dışı geziler ve özel gün etkinlikleriyle de sakinlerin sosyal yaşama katılımları destekleniyor.

Bu düzenli etkinlik programı sayesinde merkezde yaşayan sakinler, günlerini yalnızca bakım hizmetleriyle değil, üretim, paylaşım, hareket ve sosyal etkileşimle zenginleşen bir yaşam düzeni içerisinde geçiriyor.

Türkiye Alzheimer Derneği ile iş birliği protokolü yürütülüyor

Darülaceze, Alzheimer demans alanındaki hizmetlerinin niteliğini geliştirmek amacıyla Türkiye Alzheimer Derneği ile iş birliği protokolü de yürütüyor. Protokol kapsamında bakım personeline yönelik eğitimler, Alzheimer demans konusunda farkındalık çalışmaları, bilimsel projeler ile erken tanı ve bağımsız yaşam modellerine yönelik ortak çalışmalar hayata geçiriliyor.

Darülaceze ile Türkiye Alzheimer Derneği arasındaki iş birliği, personelin mesleki gelişimini desteklemenin yanı sıra Alzheimer ve demans alanındaki güncel bilgi ve uygulamaların bakım süreçlerine aktarılmasını da amaçlıyor.

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri özel bakım merkezleri, rehabilitasyon birimleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel yaşam alanlarıyla yaşlı bireylerin farklı ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunan bir yaşam kampüsü olarak hizmet veriyor. Alzheimer Demans Merkezi de bu yapının en önemli ihtisas birimlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, Alzheimer Demans Bakım Merkezi'nin temel hedefinin yalnızca bakım hizmeti sunmak olmadığını belirterek, Alzheimer demans tanısı bulunan bireylerin güvenli, konforlu, sosyal ve nitelikli bir yaşam sürdürebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

İslam, Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri'nin de Darülaceze'nin 130 yıllık sosyal hizmet deneyiminin geleceğe taşındığı yeni nesil bir bakım modeli olduğunu vurguladı.