Darphane'den açıklama: Darphane sertifikaları ALTIN.S1 koduyla satışa sunulacak

Darphane Sertifikaları Halka Arz Ediliyor! Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2022 tarihli kararı ile onaylanan izahname çerçevesinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ("Darphane") tarafından halka arz edilecek altına dayalı Darphane Sertifikaları 21 Kasım 2022 Pazartesi günü Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası bünyesindeki Emtia Pazarı'nda "ALTIN.S1" koduyla satışa sunulacak ve işlem görmeye başlayacak.

Darphane sertifikalarının halka arzı ve işlem görmeye başlamasına ilişkin Borsa İstanbul’un KAP üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından 0,995 saflıkta 5.000 kilogram altın karşılığında halka arz edilecek her biri 0,995 saflıkta 0,01 gram altına dayalı 500.000.000 adet Darphane Sertifikası, Kotasyon Yönergesi'nin 15. maddesi uyarınca kota alınarak 21/11/2022 tarihinden itibaren "ALTIN.S1" işlem kodu ile Pay Piyasası Emtia Pazarı'nda satışa sunulacak ve işlem görmeye başlayacaktır.

İlk işlem gününde ALTIN.S1 işlem sırasında baz fiyat olarak alınacak referans fiyat, Borsada ilk işlem gününden önceki gün ihraççı ve/veya piyasa yapıcı tarafından KAP'ta ilan edilecektir.

ALTIN.S1 işlem sırasında baz fiyata uygulanacak fiyat marjı %5, maksimum emir büyüklüğü 1.000.000 TL olacaktır.(halkaarz.net)

Darphane'den 1 TL açıklaması ile ilgili haber ise şöyle;

Madeni paraların üretiminden sorumlu olan Darphane'den konuya ilişkin açıklama geldi. Darphane, "Son günlerde kamuoyunda ifade edildiği üzere, 1 TL'nin üretim değerinin 3 TL olduğu beyanı kesinlikle yalan ve gerçek dışıdır" dedi.