Darısı Türkiye'nin başına! TikTok yasaklandı

Popüler kısa video platformu TikTok, Kanada'da da yasaklanıyor. Daha önce Avrupa Komisyonu ve ABD tarafından kısıtlama alan Çinli sosyal medya devi, şimdi de Kanada'nın radarına girdi. Artık Kanada'daki devlet ve federal kurumlarda TikTok'un kullanılması yasak olacak.

Kanada'nın devlet kurumlarına TikTok giremeyecek

Kanada, ABD ve Avrupa Komisyonu'na benzer şekilde, TikTok'u devlet ve federal cihazlarda yasaklayan son ülke oldu. Ülkenin aldığı bu karar, uygulamayı devlet tarafından verilen mobil cihazlarda kullanılmasının önüne geçiyor. Kanadalı yetkililere göre TikTok, veri toplama yöntemleri ve siber saldırı riskine ilişkin endişeye neden oluyor.

Son zamanlarda Çin hükümetinin, TikTok aracılığıyla vatandaşların verilerine eriştiği iddia edildi. Buna rağmen TikTok'un ana şirketi Bytedance bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Uygulamanın devlet cihazlarına yönelik yasağı, şirkette hayal kırıklığına yol açtı. Bytedance sözcüsü, yasağın milyonlarca Kanadalı tarafından sevilen platformun halka ulaşmasını engelleyeceğini belirtti.

TikTok'un ana şirketi Bytedance, yabancı kullanıcılardan toplanan verilerin ülke dışına çıkarılmadığını ve Çin hükümeti tarafından erişilemeyeceğini söyledi. Bu güvencelere rağmen platform, veri toplama yöntemleri üzerinde artan incelemeler ile karşı karşıya kaldı.

Kanada'daki yasağın, TikTok'un kullanıcı tabanında büyük bir etki yaratacağı düşünülüyor. Uygulama Kanadalı kullanıcılar için indirilebilir durumda olacak. Ancak hükümet cihazlarına getirilen yasak, devlet çalışanlarının halkla iletişim kurmak için kullanmasını engelleyecek.

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Daha önce ABD ve Avrupa Komisyonu da benzer gerekçeler ile TikTok'a karşı soruşturmalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz aylarda TikTok çalışanlarının kullanıcı verilerine izinsiz olarak ulaştığı ve bu bilgileri dışarı sızdırdığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Shiftdelete