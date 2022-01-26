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Aktüel Darısı laikçilere! 'Teşhirci' model kendisini kaybettiği için içkiyi bıraktı: Geleceğim için ayık kalmayı planlıyorum
Aktüel

Darısı laikçilere! 'Teşhirci' model kendisini kaybettiği için içkiyi bıraktı: Geleceğim için ayık kalmayı planlıyorum

Kendi vücudunu teşhir ederek yolunu bulan Bella Hadid, 6 ay önce alkolü bıraktığını itiraf etti. Alkol nedeniyle kendisini kontrol edemediğini söyleyen Hadid, geleceği için artık ayık kalmayı planladığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 22:26:00 -
Darısı laikçilere! 'Teşhirci' model kendisini kaybettiği için içkiyi bıraktı: Geleceğim için ayık kalmayı planlıyorum

Ahlaksız giyim tarzıyla para kazanan 'teşhirci' model Bella Hadid, InStyle'a verdiği röportajda laikçilere örnek olması gereken itiraflarda bulundu. ABD'li model, kendini kontrol edemediğini hissettiği için 6 ay önce içmeyi bıraktığını söyledi.

25 yaşındaki model, altı ay önce alkol almayı bıraktığını şu sözlerle ifade etti:

"Geleceğim için ayık kalmayı planlıyorum"

“İçme konusunda üzerime düşeni yaptım. Alkolü seviyordum ve öyle bir noktaya geldi ki ben bile kendimi kontrol edemediğimi hissettiğim geceler yaşamaya başladım."

"Artık içme ihtiyacı hissetmiyorum." diyen ünlü model, geleceği için ayık kalmayı planladığını açıkladı.

Şiddetli depresyon ve kaygı bozukluğu ile mücadele ediyor

Hadid, ruhsal olarak inişler ve çıkışlar yaşadığını, zaman zaman kendisini tükenmiş hissettiğini söyleyerek Instagram'da ağlarken çekilmiş fotoğraflarını paylaşmıştı. Hadid, daha önce de şiddetli depresyon ve kaygı bozukluğu ile mücadele ettiğinden bahsetmişti.

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