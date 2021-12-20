Darısı başımıza! O ülkede Noel ağaçlarına izin yok

Münübe Yılmaz

Körfez ülkesi Kuveyt’te, İslami olmadığı yönündeki şikayetler üzerine Noel ağaçları alışveriş merkezlerinden kaldırıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, Bahreyn dışında vatandaşlığı olan yerel bir Hristiyan nüfusa sahip tek Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KAÜİK) ülkesi olan Kuveyt’te yetkililer, Noel dekorasyonunun şeriat yasaları ve geleneklerine aykırı olduğu şeklindeki itirazların ardından popüler bir alışveriş merkezine kurulan dev bir Noel ağacını kaldırdı. Ülkenin Ticaret Bakanlığı, geçen yıl da yine şikayetler üzerine bir alışveriş merkezinde sergilenen antik Yunan tanrıçası Afrodit'in heykeline izin vermemişti.

Hristiyanlar, nüfusun yüzde 18’ini oluşturuyor

Dünyada bilinen ham petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 10’una sahip olan ülkede yaklaşık 4 milyonluk nüfusun yüzde 76’sını Müslümanlar, yüzde 18’ini Hristiyanlar, yüzde 6’sını da diğer dini gruplar oluşturuyor.

Yaklaşık 3 asırdır Al-Sabah hanedanı tarafından yönetilen Kuveyt, 19. yüzyılda girdiği Osmanlı hakimiyetinin ardından 62 yıl İngiltere güvencesi ve denetimi altında yarı bağımsız ülke olarak kaldı. 1962’de bağımsızlığını elde etmesinin ardından petrol üretimi artan ülke, 1990'da Irak tarafından işgal edildi. İşgal, ABD'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 1991'deki "Çöl Fırtınası Harekatı"nın ardından sona erdi.