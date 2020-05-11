Darıca’da parklar çocuklar için hazırlanıyor

Darıca Belediyesi tarafından ilçe genelinde yer alan parklarda temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Darıca Belediyesi, çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla, ilçenin farklı noktalarında yer alan parklarda bulunan oyun gruplarında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor. Korona virüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında her mahallede çalışma yapılırken çocuk oyun ve spor grupları ile oturma alanları dezenfektan ile temizlenerek daha hijyenik hale gelmeleri sağlandı.

Halkın yoğun kullandığı ortak kullanım alanları ve parklarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarını arttırdıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Her şey çocuklarımızın sağlığı için. Riskleri en aza indirmeyi ve hastalıkların taşınmasını önlemeyi amaçlıyoruz. Önce can, önce sağlık diyoruz. Kurmuş olduğumuz ekibimizle parklarımızda oturma alanları ve çocuk oyun gruplarımızı dezenfekte ediyoruz. Bunun yanı sıra parklarımızın bakım ve onarımını da gerçekleştiriyoruz. Biliyoruz çocuklarımız bu süreçte evde sıkıldılar. Onların sağlıklı bir ortamda huzur içinde eğlenmelerine olanak sağlamak için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.