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Darıca Belediyesi’nden hurda sandal temizliği

Darıca Belediyesi tarafından Yalı Mahallesi sahilinde kullanılmaz halde olan ve görüntü kirliliğine neden olan sandallar kaldırıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 13:31
Darıca Belediyesi’nden hurda sandal temizliği

Darıca Belediyesi tarafından Yalı Mahallesi sahilinde kullanılmaz halde olan ve görüntü kirliliğine neden olan sandallar kaldırıldı.


Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sahillerde sahipsiz ve kullanılamaz durumda bulunan sandalları muhafaza altına alarak mevcut alanlarda temizlik çalışması yaptı. Yalı Mahallesi Sevgi Parkı mevkiinde bulunan sahilde kullanılmaz halde olan ve kirliliğe yol açan sandallar, gelen talepler doğrultusunda ekipler tarafından tespit edildi. Sahipleri tespit edilemeyen sandallar çekici yardımı ile kaldırıldı. Alkol alan vatandaşların mekanı haline gelen alandaki hurda sandallar belediye bünyesinde bulunan hurdalık deposuna götürülerek koruma altına alındı.


Konuyla ilgili olarak darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızdan da gelen istek ve talepler doğrultusunda, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışma sonucu kullanılmaz hale gelen sandallar kaldırılmış olup ayrıca sahipleri belli olmayan sandallarda belediyemiz hurda deposunda muhafaza altına alınmıştır. Söz konusu alan Belediye Temizlik Müdürlüğü Ekipleri tarafından temizlenmiştir. Zabıta Müdürlüğü olarak şehrimizin diğer sahil kısımlarında da kontrol ve çalışmalarımız devam etmektedir” İfadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:31
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