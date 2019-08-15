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Darende’de ‘Pilav Şenliği’

Malatya’nın Darende ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Pilav Şenliği bu yılda binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:20
Darende’de ‘Pilav Şenliği’

Malatya’nın Darende ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Pilav Şenliği bu yılda binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.


Malatya MİDİDER tarafından organize edilen şenliklerin bu yıl 9’uncusu gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Mehmet Ayhan, “Ülkemizin her bölgesinde yaşayan Darendeliler, bu vesile ile memleketlerine gelerek hasret gideriyorlar. Bu şenlik ayrıca bir birilerinden uzak yaşayan yeni nesil gençlerimizin tanışmasına ve kaynaşmasında vesile oluyor. Biz bu organizeyi derneklerimizin ve iş adamı hemşehrilerimizin katkıları ile yapıyoruz. Ben emeği geçen ve buralara gelerek bizleri onurlandıran siz değerli hemşehrililerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Şenliğe katılan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ise, bu tür organizasyonların hemşehrilerin kaynaşmasına ve hasret gidermesine vesile olduğunu dile getirerek, “Yurdumuzun her köşesinden gelerek bu güzel gün için buradayız. Allah bu birliğimizi bozmasın. Bu hafta Darende’de güzel etkinlikler oluyor. Hafta sonu yapılacak Darende Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivaline de tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.


Programa katılan Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Türkiye’nin artık her anlamda büyüdüğünü belirterek “Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması adına birlik beraberlik içerisinde milletimize hizmete devam edeceğiz. 2023’e giderken Türkiye’yi daha demokratik Türkiye’yi hukukun daha egemen olduğu yargı reformunu da önümüzdeki aylarda meclis açılışından sonra gündeme getirip İnşallah yeni bir yargı reformuyla adaleti daha da güçlendireceğiz” dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın da katıldığı şenlikler daha sonra konser programı ile devam etti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 17:20
  1. konser
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