Darende’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 4 saati değerlendirdi
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 50 günden beri sokağa çıkma kısıtlaması olması olan 65 yaş ve üzerine vatandaşlar, 4 saatlik hürriyetlerini iyi değerlendirdi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 50 günden beri sokağa çıkma kısıtlaması olması olan 65 yaş ve üzerine vatandaşlar, 4 saatlik hürriyetlerini iyi değerlendirdi.
Malatya’nın Darende ilçesinde 65 yaş ve üzerine vatandaşlar yasak kalkınca ilçede yürüyüş yapıp, pazardan alış veriş gerçekleştirdiler. Marketlerden ve pazardan ihtiyaçlarını karşılayan yaşlılar, 11,00-15,00 saatleri arasındaki 4 saati iyi değerlendirdiler.