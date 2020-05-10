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Aktüel

Darende’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 4 saati değerlendirdi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 50 günden beri sokağa çıkma kısıtlaması olması olan 65 yaş ve üzerine vatandaşlar, 4 saatlik hürriyetlerini iyi değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:41:12 -
Darende’da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 4 saati değerlendirdi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 50 günden beri sokağa çıkma kısıtlaması olması olan 65 yaş ve üzerine vatandaşlar, 4 saatlik hürriyetlerini iyi değerlendirdi.


Malatya’nın Darende ilçesinde 65 yaş ve üzerine vatandaşlar yasak kalkınca ilçede yürüyüş yapıp, pazardan alış veriş gerçekleştirdiler. Marketlerden ve pazardan ihtiyaçlarını karşılayan yaşlılar, 11,00-15,00 saatleri arasındaki 4 saati iyi değerlendirdiler.

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