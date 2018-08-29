“Darbeyi bilmiyordum” savunmalarına itibar edilemez

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Beraat eden sanıkların darbeden habersiz olduklarına ilişkin bilirkişi raporlarında, “Kandırılarak köprüye götürüldükleri yönündeki savunmalarının aksine, darbe kalkışması kapsamında orada bulunduklarını, önlerinde cereyan edenleri görerek ve duyarak değerlendirdikleri olgularla anladıkları, bu aşamadan itibaren darbeyi bilmedikleri yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği anlaşılmıştır” ifadeleri yer alıyor.

CEPTEN ÖĞRENMİŞLER

Köprüde yaşanan darbe girişimini sırasında, sanık askerlerin aileleri ile cep telefonu ile görüşmeleri başta olmak üzere, kolluk kuvvetlerinin yaptığı anonslardan da duyduğu gerekçeli kararda yer verildi. Darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra teslim olmayan askerlerden berat edenler yönünden itiraza hazırlanan avukatların sanık ifadeleri bilirkişi raporları, hatta tanık ifadelerini kullanacakları öğrenildi. Ayrıca gerekçeli kararın iddianameyle örtüşmediği belirtilirken, savcının da köprü davasının gerekçeli kararına itiraz edeceği açıklandı. Köprü üzerinde yaşanan olaylar sırasında şehit edilen iki polis ile ilgili itirazlarda da ilgili sanıkların aldıkları cezaların yeterli olmadığı, kamu görevlilerine karşı işlenen suçlardan da ceza verilmesi gerektiği savunuldu.