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“Darbeyi bilmiyordum” savunmalarına itibar edilemez

15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında beraat eden 44 sanık hakkında mağdur ve müştekiler itiraz yoluna gidiyor. İtiraz dilekçelerinde, bilirkişi raporu, mağdur, tanık ve sanıkların ifadeleri ile sanıkların sesli uyarıları duyup anlama durumunda olduklarını belgeleyen dışarıdan çekilen görüntülere de yer verecekleri öğrenildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:52
“Darbeyi bilmiyordum” savunmalarına itibar edilemez

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA

Beraat eden sanıkların darbeden habersiz olduklarına ilişkin bilirkişi raporlarında, “Kandırılarak köprüye götürüldükleri yönündeki savunmalarının aksine, darbe kalkışması kapsamında orada bulunduklarını, önlerinde cereyan edenleri görerek ve duyarak değerlendirdikleri olgularla anladıkları, bu aşamadan itibaren darbeyi bilmedikleri yönündeki savunmalarına itibar edilemeyeceği anlaşılmıştır” ifadeleri yer alıyor.

CEPTEN ÖĞRENMİŞLER

Köprüde yaşanan darbe girişimini sırasında, sanık askerlerin aileleri ile cep telefonu ile görüşmeleri başta olmak üzere, kolluk kuvvetlerinin yaptığı anonslardan da duyduğu gerekçeli kararda yer verildi. Darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra teslim olmayan askerlerden berat edenler yönünden itiraza hazırlanan avukatların sanık ifadeleri bilirkişi raporları, hatta tanık ifadelerini kullanacakları öğrenildi. Ayrıca gerekçeli kararın iddianameyle örtüşmediği belirtilirken, savcının da köprü davasının gerekçeli kararına itiraz edeceği açıklandı. Köprü üzerinde yaşanan olaylar sırasında şehit edilen iki polis ile ilgili itirazlarda da ilgili sanıkların aldıkları cezaların yeterli olmadığı, kamu görevlilerine karşı işlenen suçlardan da ceza verilmesi gerektiği savunuldu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:52
  1. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası

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  • Yunus16Yunus1621 dk önce
    KÖPRÜDE EMRİ UYGULAMAYIP İNTİHAR ETTİĞİ SÖYLENEN ASTSUBAY VAR !!! EMRİ DİNLEMEDİĞİ İÇİN DARBECİLER TARAFINDAN VURULMUŞ DA OLABİLİR !! İNTİHAR SÜSÜ VERMİŞ OLABİLİRLER !! SAVCILARIMIZIN DİKKATİNE.
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