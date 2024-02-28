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Gündem Darbenin medya ayağı iş başında! Kimisi kör kaldı, kimisi paşasını aklamak için uğraştı
Gündem

Darbenin medya ayağı iş başında! Kimisi kör kaldı, kimisi paşasını aklamak için uğraştı

Yeniakit Publisher
2024-02-28 14:45:00 -
Darbenin medya ayağı iş başında! Kimisi kör kaldı, kimisi paşasını aklamak için uğraştı

Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Evrensel ve Karar gazeteleri 28 Şubat'ın yıl dönümünde, postmodern darbeye tek bir satır bile yer vermeyerek gerçek yüzlerini bir kez daha gözler önüne serdiler.

 SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL 

28 Şubat’ın karanlık medyası şaşırtmıyor. Yeni akit, Yeni Şafak, Milli Gazete, Sabah, Milat, Türkiye gazeteleri 28 Şubat’ın karanlık yüzünü ifşa eden haberlere imza atarken Cumhuriyet, Sözcü, Birgün, Evrensel ve Karar gazeteleri tek bir satır bile yer vermeyerek gerçek yüzlerini bir kez daha gözler önüne serdiler.

CUMHURİYET DARBECİLERE AĞLIYOR

28 Şubat Post Modern Darbesinin medya ayağının amiral gemilerinden olan ve CHP’nin yayın organı gibi hareket eden Cumhuriyet gazetesi ‘Komutanlar ölüme mahkum edildi’ başlığıyla ajitasyon yaptı.

SÖZCÜ’NÜN PAŞASI TURP GİBİ

Sözcü gazetesi ise ‘Çetin Doğan’dan yıkılmadım ayaktayım pozu’ başlık haberiyle 28 Şubat darbesini ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıp, rütbeleri sökülen darbeci generalleri aklayan haber yaptı. Sürekli hasta oldukları iddiasıyla darbeci Çetin Doğan ve tayfasını aklamaya çalışan Sözcü, 28 Şubat’ın yıl dönümünde Çetin Doğan’ın turp gibi olduğunu ortaya koyan bir fotoğraf yayınladı.
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KARAR’A GÖRE 28 ŞUBAT YOK

Marjinal solcuların gazetesi Birgün ve Evrensel ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun sesi Karar Türkiye’ye milyarlarca dolar kaybettiren, bir neslin eğitim hayatını elinden alan post modern darbenin yıl dönümünü haberleştirmeyerek karartma uyguladı.

YENİ ASYA’NIN TEK DERDİ FETÖ’CÜLER

Öte yandan Yeni Asya gazetesi ise cezaevindeki FETÖ’cüler kurtarmak için skandal bir algı çalışması gerçekleştirdi. Bediüzzaman Said-i Nursi’nin izinden gittiklerini iddia eden Yeni Asya gazetesi, ‘28 Şubat zihniyeti devam ediyor’ başlıklı haberinde 15 Temmuz’da 251 insanımızın şehid edildiği ve binlerce vatandaşımızın gazi olduğu darbe teşebbüsünde yer alan FETÖ’cüleri mağdur gibi lanse ederek aklamaya çalıştı.    

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