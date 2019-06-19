0553 313 94 23

Darbecilere çağrı yaparak Ömer el-Beşir'i istediler

Uluslarası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Fatou Bensouda, Sudan'daki darbeci yönetimden devrik lider Ömer el-Beşir'i isteyerek Hollanda'daki mahkemeye çıkarılması yönünde çağrı yaptı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 23:02
Darbecilere çağrı yaparak Ömer el-Beşir'i istediler

Uluslarası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Fatou Bensouda, Sudan makamlarına, eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in yargılanmasına ilişkin süreci hızlandırma çağrısında bulundu.

Mahkeme Başsavcısı Fatou Bensouda, eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in bir an evvel Hollanda'daki mahkemeye çıkarılması çağrısı yaptı.

Bensouda, "Güvenlik Konseyi'nin desteğiyle, Sudan'daki yetkililerle çok yakında bu konularla ilgili görüşmek istiyorum. Sudan'ın bu hususta ofisimle tam iş birliği yapma konusunda yasal zorunluluğu var." ifadelerini kullandı.

Sudan'ın şu an belirsiz bir siyasi geçiş döneminde olduğunu belirten Bensouda, "Sudan'daki olayların karmaşıklığını ve akışkanlığını hafife almadan açık bir mesajım var; şimdi harekete geçme zamanı ve Sudan halkının suçların cezasız kalmaması için hukuku seçme zamanı." şeklinde konuştu.

Bensouda, mevcut askeri yönetimin son haftalarda cunta karşıtı göstericilere yönelik şiddetli müdahalelerini de kınadı.

Darfur bölgesinde bir isyanı bastırma kampanyasının parçası olarak "soykırım ve diğer zulümler" için ICC, 2009 ve 2010'da Beşir hakkında iki tutuklama emri çıkarmıştı.

Sudan'daki son durum

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Beşir dönemi sona ermişti.

Darbeden sonra Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet, askerlerin de yer alacağı 3 yıllık geçiş sürecinin ardından demokratik seçimlerle sivil yönetime geçilmesi konusunda anlaşmıştı.

Sudan güvenlik güçleri, 3 Haziran Pazartesi sabahı başkent Hartum'daki ordu karargahı önünde 6 Nisan'dan bu yana sivil yönetime geçilmesi talebiyle demokrasi nöbeti tutan muhalif göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 61 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada ise en son 128 kişinin hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 23:02
  1. Sudan
  2. Ömer el-Beşir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz transfer ücreti son dakika
    1. Burak Yılmaz kimdir? Burak Yılmaz..
    2. Brezilya Senatosu'ndan Bolsonaro'nun..
    3. Tüfekle vurulmuş ve bıçaklanmış..
    4. Darbecilere çağrı yaparak Ömer..
    5. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 13..
    6. Antalya'da uyuşturucu operasyonu
    7. Binali Yıldırım: “Rakibim CHP adayı..
    8. Fırtınada asırlık çınar ağacının yeni..
    9. Bahreyn'deki konferansa protesto
    10. Hapis cezası bulunan firariler yakalandı
    11. "31 Mart'ta bu belediyeyi hileyle..
    12. Antalya'da Akra Caz Festivali başladı
    13. Karaciğeri korumak için neler yapılmalı?
    14. Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi
    15. Avustralya Ankara Büyükelçisi..
    16. Galatasaray'ın şampiyonluk kupası..
    17. Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili flaş..
    18. Adıyaman’da trafik kazası: 2 yaralı
    19. Beyaz Saray’da şüpheli paket alarmı
    20. Zeljko Obradovic: “Ben 6 yıldır..
    21. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    22. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
    23. "Bu şehre hak, hukuk, adalet..
    24. Ergin Ataman: “Gerçekleri tarih yazar,..
    25. Şanlıurfa'da iki aile arasındaki..
    26. Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
    27. Aracın çaptığı yaya ağır yaralandı
    28. "Filistin, Mursi'nin aklında ve..
    29. Beyaz Saray'da şüpheli paket alarmı!
    30. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu