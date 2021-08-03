Darbecilere alkış tutan karanlık Oda, darbeye 'darbe' diyemedi
Tunus ile yaptığı haberlerde darbeye alkış tutan Odatv, darbecilere "darbe" demekten kaçınırken, başta Akit gazetesi olmak üzere darbeye "darbe" diyen gazeteleri hedef aldı.
yeniakit.com.tr
Karanlık Odatv, Türkiye ile Tunus'un iyi ilişkilerini bozmak istemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus'un darbeci Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesini, "İktidar yanlısı gazeteciler yine auta çıktı" diyerek verdi.
Daha önce Mısır'da Muhammed Mursi'ye darbe yapan darbeci Abdülfettah es-Sisi'ye AK Parti iktidarının tavır almasını eleştiren Odatv, Tunus ile ilişkilerin bozulmaması için atılan adımla ters köşe oldu. Ancak darbeye darbe diyen gazetelere de saldırmayı ihmal etmedi.
Darbecilere 'darbeci' diyemedi
Odatv, haberinde "hükümet yanlısı gazetecilerin Said'i çoktan 'darbeci ilan etti" şeklinde ifadeleri kullanarak gerçekleri yazan Akit'i çamur atmaya çalıştı.
Tunus ile yaptığı haberlerin hemen hemen tamamında darbeye alkış tutan Odatv, darbecilere "darbe" demekten kaçındı.