Darbecilere alkış tutan karanlık Oda, darbeye 'darbe' diyemedi

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Karanlık Odatv, Türkiye ile Tunus'un iyi ilişkilerini bozmak istemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus'un darbeci Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesini, "İktidar yanlısı gazeteciler yine auta çıktı" diyerek verdi.

Daha önce Mısır'da Muhammed Mursi'ye darbe yapan darbeci Abdülfettah es-Sisi'ye AK Parti iktidarının tavır almasını eleştiren Odatv, Tunus ile ilişkilerin bozulmaması için atılan adımla ters köşe oldu. Ancak darbeye darbe diyen gazetelere de saldırmayı ihmal etmedi.

Darbecilere 'darbeci' diyemedi

Odatv, haberinde "hükümet yanlısı gazetecilerin Said'i çoktan 'darbeci ilan etti" şeklinde ifadeleri kullanarak gerçekleri yazan Akit'i çamur atmaya çalıştı.

Tunus ile yaptığı haberlerin hemen hemen tamamında darbeye alkış tutan Odatv, darbecilere "darbe" demekten kaçındı.