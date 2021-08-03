  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yusuf Güney gözaltına alındı

Muhalif medyanın freni patladı! AK Parti'ye "vatandaşa ev yapmayın" dayatması

2 yıldır kendine gelemiyor... Fazıl Say’ın saçma mesajlarının altında ne var?

Nejat İşler şamarın nereden geldiğini anlayamadı

Bakan Koca’dan yangında etkilenen vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama

Köpek katili profesörden tarihi sallama! Türkiye'yi kötüleyip, Yunan'ı cilaladı

Anadolu’nun ilk Türk camisiydi! Ezan sesleri böyle yükseldi

“THK’nın uçakları’ diye vıdı vıdı yapanların suratına çarptı! Orman yangınında rekoru kim kırmış

AK Parti'yi eleştirdiğinde yere göğe sığdıramıyorlardı... Kemalistlerden Mehmet Ali Erbil'e linç girişimi

Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles'ten "HelpTurkey" isyanı: Yazık size
Sevindiren haber! O bölgede yangın kontrol altına alındı
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanlığı'nı el-Mişri kazandı
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı gönderen ülkelere teşekkür
Medya Darbecilere alkış tutan karanlık Oda, darbeye 'darbe' diyemedi
Medya

Darbecilere alkış tutan karanlık Oda, darbeye 'darbe' diyemedi

Tunus ile yaptığı haberlerde darbeye alkış tutan Odatv, darbecilere "darbe" demekten kaçınırken, başta Akit gazetesi olmak üzere darbeye "darbe" diyen gazeteleri hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 17:33:00 -
Darbecilere alkış tutan karanlık Oda, darbeye 'darbe' diyemedi

 yeniakit.com.tr 

Karanlık Odatv, Türkiye ile Tunus'un iyi ilişkilerini bozmak istemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tunus'un darbeci Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmesini, "İktidar yanlısı gazeteciler yine auta çıktı" diyerek verdi.

Daha önce Mısır'da Muhammed Mursi'ye darbe yapan darbeci Abdülfettah es-Sisi'ye AK Parti iktidarının tavır almasını eleştiren Odatv, Tunus ile ilişkilerin bozulmaması için atılan adımla ters köşe oldu. Ancak darbeye darbe diyen gazetelere de saldırmayı ihmal etmedi.

Darbecilere 'darbeci' diyemedi

Odatv, haberinde "hükümet yanlısı gazetecilerin Said'i çoktan 'darbeci ilan etti" şeklinde ifadeleri kullanarak gerçekleri yazan Akit'i çamur atmaya çalıştı. 

Tunus ile yaptığı haberlerin hemen hemen tamamında darbeye alkış tutan Odatv, darbecilere "darbe" demekten kaçındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay