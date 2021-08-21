Darbeci Sisi'yi tanımayın diye kimsenin ağladığını görmedik!

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Taliban’ın Afganistan’daki hakimiyetinin ardından batı medyası ve yardakçıları mütedeyyinleri hedef almaya başladı. Taliban üzerinden dindar Müslümanlara saldıran batı ve kuklaları Türkiye’de de rahat durmuyor. Laikçi-sol medyada Taliban üzerinden mütedeyyinlere hakaretler ediliyor, algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

CNN Türk, Lailuma Sadid isimli bir Afgan kadın gazeteciyi canlı yayına çıkardı. Ağlayarak konuşan kadın, 1997 yılında kırbaçlandığını, dolayısı ile Taliban'ı hiçbir devletin tanımaması gerektiğini söyledi. Sadid, “Çünkü onlar insan haklarına, kadın haklarına saygı göstermeyecekler. Kadınlara hiçbir alan tanımayacaklar. Bir kadın olarak Taliban rejimi baştayken Afganistan'da 1997'de iki defa kırbaçlandım. Taliban tarafından ve ben bunların yeniden yaşanmasını istemiyorum. Oradaki halkın yeni neslin bunları tekrar yaşamasını istemiyorum. Çünkü ben bunu hiç atlatamadım.” ifadelerini kullandı.

1997’deki eski yönetim hakkında konuşurken bugünkü Taliban’ı suçlayan kadın gazetecinin sözleri CNN tarafından ekranlara getirildi. Taliban’ı İslami yönetim üzerinden hedef alan sözlerle tüm mütedeyyinler zan altında bırakıldı.

Mısır için CNN’e çıkarılmadılar!..

2013’te Ortadoğu’daki en büyük katliamlardan biri yaşandı. Darbeci Abdulfettah es-Sisi, Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye darbe yapıp başa geçti. Ardından Mursi’yi destekleyen halkı katletti. Sisi yönetimi, bir gecede 4 bin insanı öldürdü.

Bugün, 1997’de yaşanan bir olay üzerinden Taliban’ın kırbaç cezasını gündeme getiren ve Afganistan’daki yeni yönetimi kimsenin tanımaması çağrıları yapan laikçi gazeteciler, o gün Mısır ve Sisi için ağızlarını açmamıştı. Binlerce sivili katleden Sisi, bir hafta içinde batılı devletler tarafından tanınmıştı. O tarihlerde ne bu Afgan gazeteci, ne de Mısırlı bir gazeteci CNN ekranlarına çıkartılıp, “Sisi’yi tanımayın” diye konuşma yaptırılmamıştı.

“24 yıllık davayı mı sürdürüyorsunuz?”

Ayrıca aynı laikçi-sol medya, 28 Şubatçı darbeciler cezaevine konulunca, “24 yıllık davayı mı sürdürüyorsunuz, ne kadar intikamcısınız” diye ahkam kesti.

Şimdi Afganistan'da 1997 yılında kırbaçlandığını iddia eden gazeteci üzerinden, bugünkü Taliban'ın hedef alınmasına göz yumdular.

Laikçi-sol medyanın ikiyüzlülüğü her geçen gün bir kez daha kendi elleriyle kanıtlanıyor!..