Darbeci Sisi'den tarihi İsrail çarkı! Hem söyledi hem yemedi
2013 yılında yaptığı darbe ile Mısır'ın başına geçen Abdülfettah el Sisi, katıldığı televizyon programında ülkesinin İsrail ile olan derin ilişkilerini anlattı. Sonrasında tarihi bir çarka imza atan Sisi, programın yayınlanmamasını istedi.04 Ocak 2019 Cuma 16:59
Mısır'ın darbeci generali Sisi'nin "60 Minutes" isimli televizyon programına verdiği röportajdan sonra pişman olduğu ve röportajın yayımlanmaması için kanalla görüştüğü ortaya çıktı.
CBSNews'de yer alan habere göre darbeci general Sisi, kendisine yöneltilen, "60 bin siyasi tutuklu" ve "2013'teki katliam" sorularından rahatsız oldu ve röportajın yayımlanmamasını istedi.
Röportaj 6 Ocak'ta yayımlanacak
Mısır Büyükelçiliğininin röportajdan sonra kanalı aradığı ve yayımlanmamasını talep ettiği belirtildi. Kanaldan yapılan açıklamada ise röportajın 6 Ocak Pazar günü yayımlanacağı ifade edildi.
İsrail ile geniş işbirliği içerisindeyiz Röportajın bir kısmını yayımlayan CBSNews, Sisi'ye, "Bir zamanlar düşman olduğunuz İsrail ile ilişkileriniz nasıl?" sorusunu yöneltti.
İsrail ile geniş işbirliği içerisinde olduğunu söyleyen Sisi, "Mısır, Sina'da terör örgütü DEAŞ'a karşı İsrail ile beraber savaşıyor" dedi.
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