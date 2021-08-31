  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kalp hastasının hastane bahçesinde ölümüne soruşturma
Joe Biden'a bir şok daha
İstanbul'da zincirleme kaza: Yaralılar var
Nüfusu yaşlanan Almanya’nın umudu mülteciler: 6 ayda ülkeye 47 bin mülteci aldılar
Dünya Darbeci Sisi Mısır’da İhvan ve Selefilerin kitaplarını yasaklıyor
Dünya

Darbeci Sisi Mısır’da İhvan ve Selefilerin kitaplarını yasaklıyor

Mısır Vakıflar Bakanı "Mısır'da Müslüman Kardeşler'in ve Selefilerin kitaplarının satışının yasaklanacağını, kütüphanelerin bu kitaplardan arındırılacağını" duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 17:53:00 -
Darbeci Sisi Mısır’da İhvan ve Selefilerin kitaplarını yasaklıyor

Mısır Vakıflar Bakanlığı, Müslüman Kardeşler'in ve Selefilerin kitaplarının yasaklanacağını duyurdu.

Mısır Vakıflar Bakanı Muhtar Cuma ve Bakanlık Müsteşarı Cabir Tayi tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı ideoloji taşıyan Müslüman Kardeşler'in ve Selefilerin kitaplarının Mısır'da satışı yasaklanacak, camiler ve kütüphaneler de sıkı bir denetimle bu kitaplardan arındırılacak" ifadeleri yer aldı.

Cami kütüphanelerinde yer alacak her kitap için devletten izin alınması şartı getirileceği ve bunu yapmayanların cezalandırılacağı da açıklandı. 

2013 darbesinden bu yana Mısır'da, tarihinde hiç olmadığı kadar camilerin ve tüm dini faaliyetlerin kesin bir biçimde devlet kontrolüne alınmaya çalışılması dikkat çekiyor. Sisi rejiminin cami imamlarını sürekli rejimi övmeye zorladığı aktarılıyor. Sisi yanlısı bazı din adamlarının ekmeğe zam gibi konuların eleştirilmesini günah olarak nitelendirmesi de tepki çekiyor.

Kitaplarla ilgili bu yasaklamaların zaten darbeden bu yana fiilen uygulandığı, şu anda yapılanın yasakları sadece resmileştirmek olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay