Darbeci Sisi Mısır’da İhvan ve Selefilerin kitaplarını yasaklıyor

Mısır Vakıflar Bakanlığı, Müslüman Kardeşler'in ve Selefilerin kitaplarının yasaklanacağını duyurdu.

Mısır Vakıflar Bakanı Muhtar Cuma ve Bakanlık Müsteşarı Cabir Tayi tarafından yapılan açıklamada, "Aşırı ideoloji taşıyan Müslüman Kardeşler'in ve Selefilerin kitaplarının Mısır'da satışı yasaklanacak, camiler ve kütüphaneler de sıkı bir denetimle bu kitaplardan arındırılacak" ifadeleri yer aldı.

Cami kütüphanelerinde yer alacak her kitap için devletten izin alınması şartı getirileceği ve bunu yapmayanların cezalandırılacağı da açıklandı.

2013 darbesinden bu yana Mısır'da, tarihinde hiç olmadığı kadar camilerin ve tüm dini faaliyetlerin kesin bir biçimde devlet kontrolüne alınmaya çalışılması dikkat çekiyor. Sisi rejiminin cami imamlarını sürekli rejimi övmeye zorladığı aktarılıyor. Sisi yanlısı bazı din adamlarının ekmeğe zam gibi konuların eleştirilmesini günah olarak nitelendirmesi de tepki çekiyor.

Kitaplarla ilgili bu yasaklamaların zaten darbeden bu yana fiilen uygulandığı, şu anda yapılanın yasakları sadece resmileştirmek olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News