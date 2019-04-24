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Seçim 2019 Sayfası

Darbeci Sisi halkı bakın nasıl kandırdı

Mısır'da darbeci Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasını sağlayacak olan anayasa değişikliği için yapılan referandumda, oy kullanan halka erzak yardımı yapıldığı iddia edildi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 11:08
Darbeci Sisi halkı bakın nasıl kandırdı

Mısır'da Abdülfettah el-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliği için yapılan referandumda, oy kullanan halka gıda dağıtıldığı iddiaları üzerine muhalefet tepki gösterdi.

Parlamento tarafından geçtiğimiz hafta onaylanan anayasa değişikliği için Mısır'da halk sandık başındaydı.

Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'nin yetkilerini genişletecek ve 2030 yılına kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliği referandumunun sonuçları 5 gün içinde belli olacak.

Anayasa değişikliği, cumhurbaşkanının görev süresini 4 yıldan 6 yıla çıkaracak ve yargı üzerindeki yetkisini güçlendirecek değişiklikleri öngörüyor. Ayrıca referandum sonucu 'evet' çıkarsa ordunun gücünü pekiştirecek.

Sisi lehine oy kullananlara gıda yardımı

Mısır'da muhalefet, yetkililer tarafından halka oy kullanımı sonrası makarna, yağ, şeker ve çay dolu kutular dağıtıldığı iddialarının ortaya atılması üzerine tepki gösterdi.

Oylarını kullananlara verilen beyaz karton kutuların fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Dağıtanların henüz resmi olarak tespit edilmediği gıda yardım kutularının 'evet' oyu kullananlara verildiği iddia ediliyor. Referanduma katılanlar yiyeceklerin iktidar tarafından dağıtıldığını öne sürüyor.

Muhalefetin parlamentodaki temsilcilerinden Ahmed al-Tantavi, referandumda iktidarın 'oy satın alma' girişiminde bulunduğunu söyledi. Mısır seçim komisyonu sözcüsü Mahmud el-Şerif ise gıda dağıtılmasıyla ilgili resmi şikayet alınmadığını ve herhangi bir ihlal olmadığını belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 11:08
  1. Sisi
  2. Mısır

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