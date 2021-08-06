Darbeci Kenan Evren’e var Kadir Mısıroğlu’na yok! Deniz Gezmiş'i örnek alan Haydar Baş'ın oğlundan çirkin provokasyon

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Asılırken imam istemeyen ve İslam dinini kastederek, “Ben öyle bir mefhumu tanımıyorum” diyen ve cenaze namazı babasının ısrarı üzerine kılınan eşkıya Deniz Gezmiş'i kendisine örnek alan Bağımsız Türkiye Partisi'nin Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kadir Mısıroğlu'nu hedef aldı.

Kenan Evren’e çıt yok

Bu ülkede birçok caddeye ve sokağa 12 Eylül askeri darbesinin mimarı katil Kenan Evren'in isminin verilmesine itiraz etmeyen Haydar Baş’ın oğlu Hüseyin Baş, Mısıroğlu üzerinden provokasyon yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merhum Kadir Mısıroğlu'na utanmadan sıkılmadan 'Yunan sevici' iftirasını atan Hüseyin Baş, “Kadir Mısıroğlu denen Yunan sevicinin adını herhangi bir caddeye veren Atatürk’e ihanet eder. Atatürk’e ihanet eden de vatana ihanet eder çünkü “Atatürk vatandır”. Eminim bu vatanın öz evlatları da benimle aynı düşüncededir." dedi.

Mısıroğlu’nun adının bir caddeye verilmesini hainlik olarak tanımlayan Baş’ın darbeci katil Kenan Evren’in isminin caddelere verilmesine ses çıkarmaması ise şaşkınlıkla karşılandı.