Darbeci hain general Semih Terzi'nin oğlu yurt dışına topukladı!

Geçtiğimiz günlerde 40 ildeki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınacak 214 kişiden biri olan, 15 Temmuz’un darbeci generallerinden Semih Terzi’nin oğlunun operasyondan 20 gün önce yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı.

İzmir’de FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik 7 Eylül’deki operasyonda gözaltına alınan 164 şüpheliden işlemleri tamamlanan 47’si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22’si tutuklanırken, 25’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer şüpheliler ise bugün adliyeye sevk edilecek.

Soruşturma kapsamında itirafçı olan M.A.’, Faruk Terzi ile ilgili şunları söylemişti:

“Faruk Terzi, matematik, fizik ve temel derslerinden çok düşük derecede zayıf not almasına rağmen bütünlemeye bırakılmayarak sınıftan geçiriliyordu. Bu şahsın da FETÖ yapılanmasından olduğunu düşünüyorum, çünkü okul idaresi tarafından da korunuyordu.