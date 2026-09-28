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Yunanistan ABD’nin oyuncağı oldu Çoğu insanın göz ardı ettiği E vitaminini alırken dikkat: Bunu yap farklı olabilir! Sürekli yoran o, beyni değiştiriyor... Bartın'da TIR ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Katil İsrail Gazze’de yine kan döktü! Ölü sayısı her geçen gün artıyor TİKA’dan Kırgızistan’a dijital destek: Bişkek’te yeni merkez açıldı İran basını servis etti! Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD’de bunu yapacak
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Bartın'da TIR ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

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AA Giriş Tarihi:

Bartın'da TIR ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Bartın'da yolcu minibüs ile bir TIR’ın tünel çıkışı kafa kafaya çarpışması sonucu minibüs şoförü öldü, 11 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bartın'da TIR ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kirazlı Köprü Barajı mevkisi tünel çıkışında İ.Y. (28) yönetimindeki 41 ARC 440 plakalı tır ile Karabük'ten Bartın'a yolcu taşıyan Hakkı Özdemir (53) idaresindeki 78 ST 967 plakalı minibüs çarpıştı.

#2
Foto - Bartın'da TIR ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

#3
Foto - Bartın'da TIR ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Araçlardan çıkarılan 10 yolcu ile tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#4
Foto - Bartın'da TIR ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Kaza nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

#5
Foto - Bartın'da TIR ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ve Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya bölgeye gelerek bilgi aldı.

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