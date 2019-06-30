Darbeci Hafter'in sözcüsünden yeni açıklama: Türkiye'yi düşman ilan ettik ama halkı...

Türkiye’yi düşman ilan eden ve Türkiye’ye ait stratejik noktaların artık hedefleri olduğunu açıklayan Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordu Sözcüsü Mismari cumartesi günü geç saatlerde bir basın açıklaması daha yaptı.

Açıklamada bazı görüntüleri basına servis eden Mismari “bu görüntülerin Libya’daki savaşa katılan Türk askerlerinin görüntüleri” olduğunu iddia etti.

Mismari açıklamasında Türkiye’yi düşman ilan ettiklerini ama Türk halkının bundan müstesna olduğunu söyledi. Mismari açıklamasında “Trablus’u tamamen özgürleştireceğiz ve Erdoğan’ın kaybı büyük olacak” ifadelerini kullandı. (skynews)